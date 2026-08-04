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В США пенсионер прилетел в магазин на вертолете, чтобы не терять время в пробках

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Washington County, Wisconsin Sheriff’s Office

Житель штата Висконсин в США решил прилететь в свой любимый магазин товаров для охоты на собственном вертолете, чтобы избежать пробок на дорогах. Об этом пишет New York Post.

По данным полиции, 69-летний мужчина вылетел из деревни Розендейл и приземлился у магазина Cabela’s в Ричфилде. На автомобиле дорога заняла бы около часа.

Когда полицейские спросили пожилого мужчину, почему он выбрал такой способ добраться до торговой точки, он ответил: «Ехать на машине было слишком долго». По словам официальных лиц, пенсионера не оштрафовали за этот полет: у него была лицензия, кроме того, он готов был сотрудничать с властями. 

Видео: Washington County, Wisconsin Sheriff’s Office
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