В США пенсионер прилетел в магазин на вертолете, чтобы не терять время в пробках

Житель штата Висконсин в США решил прилететь в свой любимый магазин товаров для охоты на собственном вертолете, чтобы избежать пробок на дорогах. Об этом пишет New York Post.
По данным полиции, 69-летний мужчина вылетел из деревни Розендейл и приземлился у магазина Cabela’s в Ричфилде. На автомобиле дорога заняла бы около часа.
Когда полицейские спросили пожилого мужчину, почему он выбрал такой способ добраться до торговой точки, он ответил: «Ехать на машине было слишком долго». По словам официальных лиц, пенсионера не оштрафовали за этот полет: у него была лицензия, кроме того, он готов был сотрудничать с властями.
Видео: Washington County, Wisconsin Sheriff’s Office