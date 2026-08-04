В США пенсионер прилетел в магазин на вертолете, чтобы не терять время в пробках

Когда полицейские спросили пожилого мужчину, почему он выбрал такой способ добраться до торговой точки, он ответил: «Ехать на машине было слишком долго». По словам официальных лиц, пенсионера не оштрафовали за этот полет: у него была лицензия, кроме того, он готов был сотрудничать с властями.