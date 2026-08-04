Григория Заславского снимут с должности ректора ГИТИС

Григорий Заславский перестанет быть ректором ГИТИС. Министерство культуры снимет его с должности с 5 августа. Об этом написал «Коммерчант» со ссылкой на самого Заславского.
Исполняющим обязанности ректора назначат Ольгу Ермакову, которая занимает позицию главного бухгалтера института. Ректора же выберут 15 сентября на общем собрании работников и студентов вуза.
Кто будет кандидатами на пост, пока неизвестно. Претенденты должны были подать соответствующее заявление до 25 июня, однако, по данным сайта ГИТИС, все кафедры выдвинули одну и ту же кандидатуру — Заславского.
Григорий Заславский был ректором ГИТИС с 2016 года. Ранее он был известен как театральный критик. Заславский — кандидат филологических наук и с 2021 года заслуженный деятель искусств России.
В июне он заявил, что в Москве нет театров, которые находятся на взлете. По словам Заславского, современным выпускникам театральных вузов непросто устроиться на работу.