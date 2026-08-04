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В «Москва-Сити» появится новый пешеходный мост в футуристическом стиле

Афиша Daily
2 мин на чтение

Новый пешеходный мост в футуристическом стиле появится в «Москва-Сити». Об этом сообщает агентство «Москва».

Он будет состоять из медных сфер и соединит транспортный хаб «Москва-Сити» с многофункциональным комплексом «IQ-квартал». Длина сооружения — около 90 метров. Строительство начнется в 2027 году.

Для моста сделают 11 сфер — геодезических куполов, расположенных друг за другом по цепочке. Сферы облицуют медными панелями. В них сделают круглые окна с витражными мозаиками для естественного освещения. Изнутри пешеходная зона будет подсвечена декоративным пиксельным светом, напоминающим звездное небо. При строительстве использует инновационный строительный материал — светопроводящий бетон.

«Сооружение будет интегрировано в формируемый прогулочный маршрут по набережным Москвы-реки от моста Академика Королева до Дорогомиловского автодорожного моста, под которым планируется создать пешеходную галерею», — рассказал глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков. По его словам, мост станет арт-объектом на территории делового центра.

Недавно стало извстно, что в столице планируют построить разводной мост в районе ЗИЛа. Согласно рендеру, он будет состоять из нескольких круглых и овальных платформ, соединенных между собой. Когда по затону нужно будет пропускать суда, часть конструкции раздвинут.

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