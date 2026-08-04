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В Москве завершилась реставрация Дома Мельникова

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: пресс-служба Музея архитектуры имени Щусева

В Москве завершилась реставрация экспериментального жилого дома-мастерской архитектора Константина Мельникова в Кривоарбатском переулке. Об этом сообщила пресс-служба Музея архитектуры имени Щусева.

Реставрация проходила с 2022 по 2026 год. Концепцию разработало архитектурное бюро «Рождественка» под руководством Наринэ Тютчевой. 

Согласно оценке экспертов,  в здании нужно было восстановить отделку, витраж главного фасада, полы, систему внутренней канализации, конструкции потолков и кровли цилиндров. Деревянные конструкции окон частично сгнили. Кроме того, были утрачены оригинальные цвета в интерьерах. 
 

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© Фото: пресс-служба Музея архитектуры имени Щусева
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© Фото: пресс-служба Музея архитектуры имени Щусева
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© Фото: пресс-служба Музея архитектуры имени Щусева
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© Фото: пресс-служба Музея архитектуры имени Щусева
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© Фото: пресс-служба Музея архитектуры имени Щусева

В музее отметили, что в ходе работ строители восстановили знаменитые окна-шестигранники и большой витраж над входом, а также «супрематическую» печь в гостиной. В порядок привели и надпись «Константин Мельников архитектор».

Осенью внутрь вернется предметы внутренней обстановки здания, которые перед реконструкции вывозили в специальный депозитарий. Их возвращение станет финальным этапом музеефикации. 

К концу 2026 года Музей начнет принимать первых гостей, в нем откроется сувенирный магазин, а в саду будет уличная экспозиция, посвященная творчеству  Мельникова. Согласно рекомендациям реставраторов, посещать объект можно будет только в составе небольших организованных экскурсионных групп. В теплое время года здесь будут проходить лекции, мастер-классы и кинопоказы.

Дом Мельникова — известный памятник архитектуры авангарда. Константин Мельников строил его для своей семьи с 1927 по 1929 годы.

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