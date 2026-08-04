В Москве завершилась реставрация Дома Мельникова

В музее отметили, что в ходе работ строители восстановили знаменитые окна-шестигранники и большой витраж над входом, а также «супрематическую» печь в гостиной. В порядок привели и надпись «Константин Мельников архитектор».



Осенью внутрь вернется предметы внутренней обстановки здания, которые перед реконструкции вывозили в специальный депозитарий. Их возвращение станет финальным этапом музеефикации.



К концу 2026 года Музей начнет принимать первых гостей, в нем откроется сувенирный магазин, а в саду будет уличная экспозиция, посвященная творчеству Мельникова. Согласно рекомендациям реставраторов, посещать объект можно будет только в составе небольших организованных экскурсионных групп. В теплое время года здесь будут проходить лекции, мастер-классы и кинопоказы.



Дом Мельникова — известный памятник архитектуры авангарда. Константин Мельников строил его для своей семьи с 1927 по 1929 годы.