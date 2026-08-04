В Москве завершилась реставрация Дома Мельникова

В Москве завершилась реставрация экспериментального жилого дома-мастерской архитектора Константина Мельникова в Кривоарбатском переулке. Об этом сообщила пресс-служба Музея архитектуры имени Щусева.
Реставрация проходила с 2022 по 2026 год. Концепцию разработало архитектурное бюро «Рождественка» под руководством Наринэ Тютчевой.
Согласно оценке экспертов, в здании нужно было восстановить отделку, витраж главного фасада, полы, систему внутренней канализации, конструкции потолков и кровли цилиндров. Деревянные конструкции окон частично сгнили. Кроме того, были утрачены оригинальные цвета в интерьерах.
В музее отметили, что в ходе работ строители восстановили знаменитые окна-шестигранники и большой витраж над входом, а также «супрематическую» печь в гостиной. В порядок привели и надпись «Константин Мельников архитектор».
Осенью внутрь вернется предметы внутренней обстановки здания, которые перед реконструкции вывозили в специальный депозитарий. Их возвращение станет финальным этапом музеефикации.
К концу 2026 года Музей начнет принимать первых гостей, в нем откроется сувенирный магазин, а в саду будет уличная экспозиция, посвященная творчеству Мельникова. Согласно рекомендациям реставраторов, посещать объект можно будет только в составе небольших организованных экскурсионных групп. В теплое время года здесь будут проходить лекции, мастер-классы и кинопоказы.
Дом Мельникова — известный памятник архитектуры авангарда. Константин Мельников строил его для своей семьи с 1927 по 1929 годы.