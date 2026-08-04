Документалка о Linkin Park выйдет за рубежом 30 сентября

Премьера документального фильма о группе Linkin Park «Unshatter» от участника группы Джо Хана за рубежом состоится 30 сентября. Картина расскажет о возвращении коллектива на сцену после смерти фронтмена Честера Беннингтона и создании альбома «From Zero», пишет Deadine.
В документалке покажут редкие архивные кадры, бэкстейджи и живые выступления. Режиссер Джо Хан предлагает взглянуть изнутри на работу коллектива, а также познакомиться поближе с новой вокалисткой Эмили Армстронг и барабанщиком Колином Бриттэном.
Фильм будет показан в кинотеатрах по всему миру в форматах 2D, ScreenX и 4DX. 25 сентября выйдет концертный альбом «Unshatter», записанный на стадионе в Сан-Паулу (Бразилия) во время грандиозного шоу в ноябре 2024 года.
«Я верю, что старые фанаты откроют нас с новой стороны, а новые поймут наш путь. Но эта история шире, чем просто Linkin Park. Она про отношения, стойкость и умение идти вперед, даже когда ты полностью растерян», — сказал Хан.
Армстронг стала участницей известной рок-группы в сентябре 2024 года. Она заменила Честера Беннингтона, после чего столкнулась с хейтом от его фанатов. Решение коллектива пригласить Эмили в качестве новой вокалистки раскритиковал и сын Беннингтона Джейми. Он обвинил гитариста и одного из создателей Linkin Park Майка Шиноду в том, что тот «тихо стер жизнь и наследие его отца в режиме реального времени». Джейми напомнил о ее поддержке актера Дэнни Мастерсона, которого в 2023 году приговорили к тридцати годам лишения свободы за изнасилование двух женщин.
Сама Армстронг говорила, что не одобряет насилия. «Меня попросили поддержать человека, которого я считала другом, на судебном заседании, и я пошла на одно из ранних слушаний в качестве наблюдателя. Вскоре после этого я поняла, что не должна была этого делать», — писала она.