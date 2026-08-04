Документалка о Linkin Park выйдет за рубежом 30 сентября

Армстронг стала участницей известной рок-группы в сентябре 2024 года. Она заменила Честера Беннингтона, после чего столкнулась с хейтом от его фанатов. Решение коллектива пригласить Эмили в качестве новой вокалистки раскритиковал и сын Беннингтона Джейми. Он обвинил гитариста и одного из создателей Linkin Park Майка Шиноду в том, что тот «тихо стер жизнь и наследие его отца в режиме реального времени». Джейми напомнил о ее поддержке актера Дэнни Мастерсона, которого в 2023 году приговорили к тридцати годам лишения свободы за изнасилование двух женщин.