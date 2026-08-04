Мишель Пфайффер больше не хочет быть звездой кино

«Меня просто поразила игра женщин на телевидении, и, честно говоря, они — лучшее на ТВ. Мне нравится, насколько сложны и несовершенны все эти персонажи, и это напомнило мне о знаменитой цитате Робина Уильямса: „Помните, что каждый, кого вы встречаете, ведет битву, о которой вы ничего не знаете, и будьте добры“», — сказала Мишель.