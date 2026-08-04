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Мишель Пфайффер больше не хочет быть звездой кино

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: River Callaway/Getty Images

Американская актриса Мишель Пфайффер, известная по фильмам «Лицо со шрамом» и «Бэтмен возвращается», больше не хочет быть звездой кино. Об этом она заявила изданию The Hollywood Reporter.

Пфайффер поделилась, что она не намерена соглашаться на ведущие роли в фильмах. «Я никогда не хочу быть звездой фильма, клянусь богом. Я хочу участвовать только в ансамблевых проектах. Это гораздо веселее», — подчеркнула артистка.

Недавно Пфайффер снялась в сериале «У Марго проблемы с деньгами». В нем она работала вместе с Эль Фэннинг, Ником Офферманом, Николь Кидман, Грегом Кинниром. Шоу продлили на второй сезон в мае.

Сериал рассказал о девушке, бросившей колледж и открывшей аккаунт на OnlyFans, чтобы обеспечить себя и своего новорожденного ребенка. Главную роль исполнила Фэннинг. Пфайффер досталась роль матери центральной героини.

«Меня просто поразила игра женщин на телевидении, и, честно говоря, они — лучшее на ТВ. Мне нравится, насколько сложны и несовершенны все эти персонажи, и это напомнило мне о знаменитой цитате Робина Уильямса: „Помните, что каждый, кого вы встречаете, ведет битву, о которой вы ничего не знаете, и будьте добры“», — сказала Мишель.

Пфайффер отметила, что очень гордится тем, что стала частью «У Марго проблемы с деньгами». В сериале она, по собственным словам, сыграла героиню, которая совсем не похожа на нее в реальности. Вне съемок Пфайффер ведет себя как «тихая девочка». Ее персонаж же — яркая, громкая женщина. «Каждому нужно немного Шайенн в жизни и в гардеробе», — пошутила актриса.

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