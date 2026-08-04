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Дэвид Харбор в роли Санты в трейлере «Жестокой ночи-2»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Universal Pictures

Universal Pictures представила трейлер фильма «Жестокая ночь-2» с Дэвидом Харбором в главной роли. Премьера состоится 4 декабря.

В продолжении Санта-Клаус оказывается отрезан от Северного полюса, теряет свою магию и веру в человечество, после чего попадает в ловушку в разрушающемся торговом центре Нью-Джерси. Там ему приходится противостоять безжалостному криминальному авторитету и его банде, терроризирующей местных торговцев.

Видео:&nbsp;Universal Pictures

Режиссером ленты стал Томми Виркола, снявший первую часть. В картине также снялись Джаред Харрис и Кристен Белл.

Первая часть фильма вышла в 2022 году. По сюжету в рождественскую ночь в дом одной обеспеченной семьи врываются грабители. Они берут в заложники всех, кто находится в здании, но на помощь семье приходит неожиданное подкрепление в виде Санты.

Недавно стало известно, что Netflix снимет новый сериал с участием Милли Бобби Браун и Дэвида Харбора. Производством займется А24. Актеры вновь сыграют отца и дочь. Это будет их первое совместное появление на экране со времен съемок в сериале «Очень странные дела».

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