Дэвид Харбор в роли Санты в трейлере «Жестокой ночи-2»

В продолжении Санта-Клаус оказывается отрезан от Северного полюса, теряет свою магию и веру в человечество, после чего попадает в ловушку в разрушающемся торговом центре Нью-Джерси. Там ему приходится противостоять безжалостному криминальному авторитету и его банде, терроризирующей местных торговцев.