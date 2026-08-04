В Москве появится кафе, в котором посетителям будут спускать заказы с аэростата

Создатель московского кафе «Балканы», в котором посетителям спускали пироги с балкона, сообщил о новом проекте — в нем пироги будут спускать с помощью аэростата. Об этом Петр Мартюк сообщил в соцсетях.
«Нишевый прикол стал мейнстримом. Нужна была инновация. Вместе с инженером МФТИ мы изобрели первый в мире пироговый аэростат. Он плавно спускается к вам в руки, а когда вы забираете пирог — плавно поднимается наверх. <…> У вас отвалится челюсть, когда вы узнаете, кто будет готовить пироги», — поделился он.
По его словам, кафе будет работать всего один день. Дата и место открытия пока неизвестны.
В конце июля в Москве закрылся предыдущий проект Мартюка — заведение «Балканы». «Некоторые соседи не обрадовались тому, что на улице стояли незнакомые люди. <…> Но тяжелые времена пораждают нишевые заведения, и каждая трудность для нас — это возможность стать нишевее», — рассказал он.
Кафе открылось 13 июня на Ленинградском проспекте. Первые клиенты раскупили пироги за пару часов. После этого о «Балканах» рассказали городские издания и телеграм-каналы.