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В Москве появится кафе, в котором посетителям будут спускать заказы с аэростата

Афиша Daily
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Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Создатель московского кафе «Балканы», в котором посетителям спускали пироги с балкона, сообщил о новом проекте — в нем пироги будут спускать с помощью аэростата. Об этом Петр Мартюк сообщил в соцсетях.

«Нишевый прикол стал мейнстримом. Нужна была инновация. Вместе с инженером МФТИ мы изобрели первый в мире пироговый аэростат. Он плавно спускается к вам в руки, а когда вы забираете пирог — плавно поднимается наверх. <…> У вас отвалится челюсть, когда вы узнаете, кто будет готовить пироги», — поделился он.

По его словам, кафе будет работать всего один день. Дата и место открытия пока неизвестны.

Источник: соцсети

В конце июля в Москве закрылся предыдущий проект Мартюка — заведение «Балканы». «Некоторые соседи не обрадовались тому, что на улице стояли незнакомые люди. <…> Но тяжелые времена пораждают нишевые заведения, и каждая трудность для нас — это возможность стать нишевее», — рассказал он.

Кафе открылось 13 июня на Ленинградском проспекте. Первые клиенты раскупили пироги за пару часов. После этого о «Балканах» рассказали городские издания и телеграм-каналы.

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