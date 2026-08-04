В России выросли продажи узких джинсов

В России растет спрос на облегающие вещи, которые становятся альтернативой оверсайз-вещам. Об этом говорится в исследовании аналитиков Ozon, с результатами которого ознакомилась «Афиша Daily».
«Ozon Селект» проанализировал продажи фэшн-товаров за первые шесть месяцев 2026-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно исследованию, одним из трендов стало возвращение интереса к более структурным силуэтам и вещам со skinny-посадкой.
В женском сегменте спрос на приталенные рубашки и жилеты вырос в 1,8 раза, а на боди — в 1,6 раза. На приталенные пиджаки и жакеты спрос увеличился почти в 1,5 раза, на кроп-топы — в 1,6 раза, а на юбки-карандаши — почти в 1,4 раза. «Такие вещи легко становятся основой многослойных комплектов и позволяют сделать образ более собранным без отказа от расслабленной эстетики», — пишут авторы исследования.
Продажи женских легинсов выросли в два раза, на джинсы клеш — в 1,5 раза, а спрос на водолазки увеличился более чем на треть. Облегающие футболки стали покупать почти в 1,8 раза чаще, а облегающие лонгсливы — более чем в два раза чаще.
Тренд относится также и к аксессуарам: узкие ремни стали покупать в 1,6 раза чаще, чем год назад. «Эти элементы помогают подчеркнуть пропорции и расставить акценты в образе и все чаще становятся дополнением к более свободным пиджакам, брюкам или верхней одежде», — говорится в исследовании.
Среди мужчин также увеличился спрос на узкие джинсы — в 2,5 раза. На жилеты — почти в 1,5 раза. Спортивные мужские боди стали одним из самых неожиданных трендов, отметили аналитики. Их покупают в 2,5 раза чаще, чем год назад.