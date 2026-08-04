В России выросли продажи узких джинсов

Продажи женских легинсов выросли в два раза, на джинсы клеш — в 1,5 раза, а спрос на водолазки увеличился более чем на треть. Облегающие футболки стали покупать почти в 1,8 раза чаще, а облегающие лонгсливы — более чем в два раза чаще.



Тренд относится также и к аксессуарам: узкие ремни стали покупать в 1,6 раза чаще, чем год назад. «Эти элементы помогают подчеркнуть пропорции и расставить акценты в образе и все чаще становятся дополнением к более свободным пиджакам, брюкам или верхней одежде», — говорится в исследовании.