Виола Дэвис сыграет главную роль в триллере «Ascent»

Эндрю Гарфилд в дублированном трейлере средневекового экшна «Восставший»
Дэвид Харбор в роли Санты в трейлере «Жестокой ночи-2»
Документалка о Linkin Park выйдет за рубежом 30 сентября
Мишель Пфайффер больше не хочет быть звездой кино
В России выросли продажи узких джинсов
В США пенсионер прилетел в магазин на вертолете, чтобы не терять время в пробках
Глава Sony объяснил, почему продолжение «Однажды… в Голливуде» снимает Финчер, а не Тарантино
Потребление алкоголя в России упало до минимума почти за 30 лет
Росстандарт принял ГОСТ на правильное управление работниками
В Египте запустили электронную визу для туристов. Пока она работает только в Каире
Драму «Космос как предчувствие» снова покажут в кинотеатрах к юбилею Алексея Учителя
В Лондоне впервые за полтора века целый месяц не было дождей
С сентября забытые в автобусе вещи будут хранить бесплатно только 24 часа
Одиноких женщин в России предложили полностью освободить от работы по пятницам
Исследование: дети, начавшие пользоваться соцсетями в 11–12 лет, хуже сдают экзамены
Российский бренд «Эконика» удалил фотосессию с Роузи Хантингтон-Уайтли
Блогера Гусейна Гасанова заочно приговорили к четырем годам колонии
Успеть все на Пикнике Афиши x Сбер в Петербурге: полный гид по всем активностям фестиваля
На «Comic Con Игромир» в Москве впервые дадут сыграть в «Войну миров: Сибирь»
Джон Сина — в первом дублированном трейлере «Хитрого койота»
Весь август для посетителей концертов Музея музыки организуют бесплатные экскурсии
Участниц велогонки «Тур де Франс» заподозрили в увеличении груди ради лучшей аэродинамики
Пикник Афиши х Сбер и Etlon Coffee запустили «Кофейный квест» по Петербургу
Половина россиян не понимает, как легализация криптовалют повлияет на их жизнь
В Петербурге пройдет официальное препати Пикника Афиши x Сбер
Ариана Гранде объяснила решение взять паузу: «Это не импульсивный поступок»
Продажи «Одиссеи» Гомера выросли в России на 254%
Минобрнауки запустит для студентов курсы будущих родителей

Виола Дэвис сыграет главную роль в триллере «Ascent»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Gilbert Flores/Getty Images

Американская актриса Виола Дэвис, звезда фильма «Прислуга» и сериала «Как избежать наказания за убийство», сыграет главную роль в триллере «Ascent» («Восхождение»). Об этом сообщил Deadline.

Сериал выпустит стриминговый сервис Paramount+. Его создаст трехкратный номинант на «Оскар» Джон Логан, работавший над «Гладиатором» и «Майклом». Он будет шоураннером проекта.

Сюжет шоу развернется в опасном мире глобального корпоративного кризис-менеджмента. Специалист по урегулированию проблем Катриона Вейл попытается спасти свою отдалившуюся дочь, оказавшуюся в опасности.

Для этого героине придется использовать все свои навыки, благодаря которым она прослыла беспощадной и незаменимой для клиентов-миллиардеров. Дэвис сыграет Катриону. Кто исполнит другие роли в сериале, пока неизвестно.

Продюсерами проекта выступили Логан, его частый соавтор Майкл Агилар, а также Дэвис и Джулиус Тенон из JuVee Productions. Съемки начнутся в 2027 году в Лос-Анджелесе. 
 

Расскажите друзьям