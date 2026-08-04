Виола Дэвис сыграет главную роль в триллере «Ascent»

Американская актриса Виола Дэвис, звезда фильма «Прислуга» и сериала «Как избежать наказания за убийство», сыграет главную роль в триллере «Ascent» («Восхождение»). Об этом сообщил Deadline.
Сериал выпустит стриминговый сервис Paramount+. Его создаст трехкратный номинант на «Оскар» Джон Логан, работавший над «Гладиатором» и «Майклом». Он будет шоураннером проекта.
Сюжет шоу развернется в опасном мире глобального корпоративного кризис-менеджмента. Специалист по урегулированию проблем Катриона Вейл попытается спасти свою отдалившуюся дочь, оказавшуюся в опасности.
Для этого героине придется использовать все свои навыки, благодаря которым она прослыла беспощадной и незаменимой для клиентов-миллиардеров. Дэвис сыграет Катриону. Кто исполнит другие роли в сериале, пока неизвестно.
Продюсерами проекта выступили Логан, его частый соавтор Майкл Агилар, а также Дэвис и Джулиус Тенон из JuVee Productions. Съемки начнутся в 2027 году в Лос-Анджелесе.