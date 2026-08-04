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Москвичи сделали на балконе окошко для собаки

Афиша Daily
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В соцсетях завирусился ролик, в котором из специального окошка на балконе московской «панельки» выглядывает маленькая собака.

В инстаграме* видео собрало более 650 тыс. просмотров. «Когда ты — самый важный сосед в доме», — говорится в подписи к нему. «Сколько счастья для собачули в этом окошке», — написали в комментариях. «Столько тепла в этмо видео», — отметил другой пользователь.

Источник: @chivas_west

Пса из ролика зовут «Чивас», а его порода — вест-хайленд-вайт-терьер. У него есть свой аккаунт, на который сейчас подписано около тысячи человек. Владельцы питомца публикуют в нем фото и видео из его жизни.

Недавно в интернете завирусился еще один ролик с животным. «Короткий» енот удивил жителей Сиэтла из-за необычного вида. У него почти отсутствует хвост, а само тело намного меньше, чем тела его сородичей, и выглядит так, как будто оно «укорочено». 

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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