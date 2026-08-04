Москвичи сделали на балконе окошко для собаки

Пса из ролика зовут «Чивас», а его порода — вест-хайленд-вайт-терьер. У него есть свой аккаунт, на который сейчас подписано около тысячи человек. Владельцы питомца публикуют в нем фото и видео из его жизни.



Недавно в интернете завирусился еще один ролик с животным. «Короткий» енот удивил жителей Сиэтла из-за необычного вида. У него почти отсутствует хвост, а само тело намного меньше, чем тела его сородичей, и выглядит так, как будто оно «укорочено».



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