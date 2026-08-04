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В Австрии зафиксировали рекордно высокую температуру воздуха

Афиша Daily
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Фото: dsvi/Unsplash

В Австрии зафиксировали самую высокую температуру воздуха за весь период наблюдений. Об этом сообщила метеорологическая служба GeoSphere Austria.

4 августа в Вене, в районе Штаммерсдорф, воздух прогрелся до рекордных 40,8 градуса по Цельсию. Это на 0,3 градуса выше предыдущего рекода, установленного 13 лет назад в городе Бад-Дойч-Альтенбург.

Метеорологи ожидают, что аномальная жара в Австрии продолжится. Пик температуры, по предположением специалистов, придется на период со вторника на среду.

Высокая температура в стране обусловлена областью высокого давления, зависшей над регионом, и пришедшим из тропиков теплым воздухом. В связи с жарой в Восточной Австрии объявили наивысший уровень опасности.
 

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