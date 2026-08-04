В Австрии зафиксировали рекордно высокую температуру воздуха

В Австрии зафиксировали самую высокую температуру воздуха за весь период наблюдений. Об этом сообщила метеорологическая служба GeoSphere Austria.
4 августа в Вене, в районе Штаммерсдорф, воздух прогрелся до рекордных 40,8 градуса по Цельсию. Это на 0,3 градуса выше предыдущего рекода, установленного 13 лет назад в городе Бад-Дойч-Альтенбург.
Метеорологи ожидают, что аномальная жара в Австрии продолжится. Пик температуры, по предположением специалистов, придется на период со вторника на среду.
Высокая температура в стране обусловлена областью высокого давления, зависшей над регионом, и пришедшим из тропиков теплым воздухом. В связи с жарой в Восточной Австрии объявили наивысший уровень опасности.