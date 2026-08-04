В Австрии зафиксировали рекордно высокую температуру воздуха

4 августа в Вене, в районе Штаммерсдорф, воздух прогрелся до рекордных 40,8 градуса по Цельсию. Это на 0,3 градуса выше предыдущего рекода, установленного 13 лет назад в городе Бад-Дойч-Альтенбург.