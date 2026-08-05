Сам Скотт говорит о фильме как о вселяющем надежду: «Я думаю, было уже слишком много апокалиптических фильмов. И я сам начал с довольно мрачного, когда много лет назад сделал „Бегущего по лезвию“. Мрачности „Бегущего по лезвию“ не было предела. В этом же фильме меня больше всего радует то, что удалось передать сильное чувство надежды. Все будет хорошо. Если поступать правильно, это напоминает выражение „на Бога надейся, а сам не плошай“».