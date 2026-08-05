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Джейкоб Элорди в постапокалипсисе — в тизере «Созвездия пса» Ридли Скотта

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: 20th Century Studios

20th Century Studios опубликовала тизер постапокалиптической драмы «Созвездие пса» — нового фильма Ридли Скотта, режиссера «Гладиатора» и «Чужого». Картина выйдет в мировой кинопрокат 28 августа.

«Созвездие пса» — экранизация книги Питера Хеллера «The Dog Stars», написанной в 2012 году. Действие разворачивается после глобальной пандемии, уничтожившей большую часть человечества. В живых остались единицы, среди которых пилот Хиг (Джейкоб Элорди, «Франкенштейн») и его верный пес по кличке Джаспер. Хигу некуда лететь, он обследует окрестности и пытается наладить контакт с разрозненными группами зараженных.

Видео:&nbsp;20th Century Studios

Сам Скотт говорит о фильме как о вселяющем надежду: «Я думаю, было уже слишком много апокалиптических фильмов. И я сам начал с довольно мрачного, когда много лет назад сделал „Бегущего по лезвию“. Мрачности „Бегущего по лезвию“ не было предела. В этом же фильме меня больше всего радует то, что удалось передать сильное чувство надежды. Все будет хорошо. Если поступать правильно, это напоминает выражение „на Бога надейся, а сам не плошай“».

Маргарет Куолли («Субстанция») исполняет роль Симы — врача, которая занимается земледелием. Актриса делится: «Я родилась в Монтане, и мой отец был фермером, так что в этом было что-то знакомое и естественное для меня. Меня привлекла чистота фильма. И конкретно в Симе меня очень привлекла ее надежда и способность видеть людей такими, какие они есть».

Изначально на главную роль утвердили Пола Мескала, но он отказался из-за съемок в байопиках о The Beatles у Сэма Мендеса. На замену пришел Элорди — несмотря на плотный график (тогда актер снимался в «Грозовом перевале» и третьем сезоне «Эйфории»). Съемки начались в Италии в апреле 2025 года.

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