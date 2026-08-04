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Спайк Ли запустит новый кинофестиваль в Нью-Йорке

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Roy Rochlin / Getty Images

Американский режиссер Спайк Ли запустит новый кинофестиваль в Нью-Йорке. Он будет называться Playback, сообщил Hypebeast.

Фестиваль пройдет 6 и 7 ноября в Бруклинской академии музыки. Он будет посвящен Бруклину — району Нью-Йорка, в котором родился и вырос сам Ли.

Режиссер вместе с продюсером Николасом Ма отобрал классические фильмы, которые призваны воспеть дух района. В программу Playback войдут, помимо кинопоказов, также выступления музыкантов, поэтические чтения, шоу уличных артистов, дискуссии с кинематографистами, общественные акции и вечеринка.

В создании фестиваля примет участие совладелица баскетбольных клубов «Нью-Йорк Либерти» и «Бруклин Нетс» Клара Ву Цай. Она заявила, что организаторы стремятся создать «новый тип кинофестиваля», который объединит людей, «разделяющих любовь к рассказыванию историй посредством кино».

«Нет другого такого места, как Бруклин, нет ничего подобного энергии этого района, и этот фестиваль подчеркнет все, что делает наше сообщество уникальным», — подчеркнула Цай.

Подробное расписание Playback опубликуют в ближайшие месяцы. Билеты на мероприятие станут доступны для покупки на сайте фестиваля.

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