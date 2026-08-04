Джейми Фокс сыграет в экшн-триллере «Dreadlocked»

Лауреат «Оскара» Джейми Фокс сыграет главную роль в экшн-триллере «Dreadlocked». Об этом сообщил Deadline.
Режиссером картины выступит Никхил Бхат, индийский постановщик хинди-язычного боевика «Схватка». Проект выпустит студия Amazon MGM и ее стриминговый сервис Prime Video.
Сценарий ленты основан на оригинальной идее Эрика Скотта Андерсона и Мэтта Такеджиро Босака. Фильм расскажет о бывшем морпехе в трауре, который выступает присяжным на процессе века.
Фоксу достанется роль морпеха. По сюжету, заседания по громкому делу выйдут из-под контроля, когда дочь подсудимого захватит здание суда. Поступок девушки вынудит героя Фокса вновь взяться за оружие.
Продюсерами триллера выступят Брайан Кавано-Джонс и Фред Бергер из Range, Дэйв Каплан из С2, а также Фокс и его компания Foxxhole Productions. Исполнительными продюсерами будут Эй Джей Буршайд, Лиз Дестро, Пол Карри и Коринн Фокс.