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Джейми Фокс сыграет в экшн-триллере «Dreadlocked»

Афиша Daily
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Фото: Matt Winkelmeyer / Getty Images

Лауреат «Оскара» Джейми Фокс сыграет главную роль в экшн-триллере «Dreadlocked». Об этом сообщил Deadline.

Режиссером картины выступит Никхил Бхат, индийский постановщик хинди-язычного боевика «Схватка». Проект выпустит студия Amazon MGM и ее стриминговый сервис Prime Video.

Сценарий ленты основан на оригинальной идее Эрика Скотта Андерсона и Мэтта Такеджиро Босака. Фильм расскажет о бывшем морпехе в трауре, который выступает присяжным на процессе века.

Фоксу достанется роль морпеха. По сюжету, заседания по громкому делу выйдут из-под контроля, когда дочь подсудимого захватит здание суда. Поступок девушки вынудит героя Фокса вновь взяться за оружие.

Продюсерами триллера выступят Брайан Кавано-Джонс и Фред Бергер из Range, Дэйв Каплан из С2, а также Фокс и его компания Foxxhole Productions. Исполнительными продюсерами будут Эй Джей Буршайд, Лиз Дестро, Пол Карри и Коринн Фокс.

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