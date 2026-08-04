Джейми Фокс сыграет в экшн-триллере «Dreadlocked»

Продюсерами триллера выступят Брайан Кавано-Джонс и Фред Бергер из Range, Дэйв Каплан из С2, а также Фокс и его компания Foxxhole Productions. Исполнительными продюсерами будут Эй Джей Буршайд, Лиз Дестро, Пол Карри и Коринн Фокс.