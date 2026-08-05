В Казахстане хотят сделать въезд для иностранцев платным

Инициатива уже вызывает вопросы у граждан. Жители приграничных районов, у которых обширные родственные связи и активные экономические интересы, часто живут в одной стране и ежедневно ездят на работу в другую. Законопроект не уточняет, придется ли им платить за разрешение каждый раз.