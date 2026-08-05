В Казахстане хотят сделать въезд для иностранцев платным

МВД Казахстана разработало поправки, которые вводят платные электронные разрешения на въезд для иностранцев и лиц без гражданства. Документ находится на публичном обсуждении до 17 августа.
Стоимость разрешения пока не сообщается. Систему предлагают внедрять поэтапно — с августа по декабрь 2026 года.
Инициатива уже вызывает вопросы у граждан. Жители приграничных районов, у которых обширные родственные связи и активные экономические интересы, часто живут в одной стране и ежедневно ездят на работу в другую. Законопроект не уточняет, придется ли им платить за разрешение каждый раз.
В конце июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал: «Россия занимает сейчас первое место по количеству туристов, которые прибывают в Казахстан с целью отдыха и осмотра достопримечательностей. На втором месте Китай, на третьем месте Индия, на четвертом месте Турция». Он призвал развивать туризм, отметив выгодное географическое положение, разнообразие ландшафтов и богатое историко-культурное наследие страны.
В 2025 году ВВП Казахстана достиг 14,8 тыс. долларов на душу населения, впервые превысив показатели России (14,3 тыс.) и Китая (13,7 тыс.). Среди постсоветских стран Казахстан уступает только странам Балтии, а в Центральной Азии остается лидером.