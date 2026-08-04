Звезда «Обсессии» Инде Наварретт озвучит персонаж в видеоигре

Актриса Инде Наварретт, сыгравшая главную роль в хорроре «Обсессия», озвучит персонаж в видеоигре. Об этом пишет NME.



Детали проекта неизвестны. «Я начну свой путь с этого. Я хочу попробовать что-то маленькое, чтобы проверить свои силы, а позже заняться чем-то другим. Видеоигры, очевидно, вызывают у меня большой интерес», — рассказала актриса.



Она поделилась, что хотела бы поработать для серии видеоигр Resident Evil. «Мне особенно нравится этот мир. Я бы умерла, [если бы меня пригласили в проект]», — добавила Инде.



Актриса также рассказала, что недавно удалила канал на Twitch, где публиковала стримы. «Я испугалась. Я вступала в новую главу своей жизни. Что, если люди увидят, что я [стримлю], и теперь не будут воспринимать меня всерьез? Это не основано на фактах, просто я запаниковала», — пояснила Наварретт. По ее словам, она рада, что фанаты все равно опубликовали часть ее роликов на ютубе и в других соцсетях.