Сценарист «Первому игроку приготовиться» подтвердил, что ведется работа над сиквелом

Зак Пенн, сценарист фильма Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться», в интервью The Direct рассказал, что работает над продолжением. Кто станет режиссером, кто сыграет главные роли и когда выйдет фильм, пока неизвестно. Но сиквел не заброшен и «находится на ранней стадии».