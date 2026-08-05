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Сценарист «Первому игроку приготовиться» подтвердил, что ведется работа над сиквелом

Афиша Daily
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Фото: Warner Bros.

Зак Пенн, сценарист фильма Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться», в интервью The Direct рассказал, что работает над продолжением. Кто станет режиссером, кто сыграет главные роли и когда выйдет фильм, пока неизвестно. Но сиквел не заброшен и «находится на ранней стадии».

Сюжет первой части разворачивался в постапокалиптическом будущем 2045 года. Мир пребывает в руинах из‑за экономического кризиса и глобального дефицита ресурсов. Единственное убежище — виртуальная вселенная Оазис, контроль над которой мог получить один из игроков.

Переговоры с Warner Bros. о сиквеле начались сразу после выхода второй книги в 2020 году. Действие происходит в той же вселенной, но технология изменится: теперь возможно полное сенсорное погружение, стирающее границу между реальным и виртуальным.

Спилберг, снявший первую часть, в 2024 году подтвердил, что вернется к проекту — но уже как продюсер, а не режиссер.

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