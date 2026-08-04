Эндрю Гарфилд в дублированном трейлере средневекового экшна «Восставший»
Сценарист «Первому игроку приготовиться» подтвердил, что ведется работа над сиквелом
Джейкоб Элорди в постапокалипсисе — в тизере «Созвездия пса» Ридли Скотта
В Центральной России только треть подключений к мобильному интернету работает без ограничений
«Ведомости»: МВД проверяет экс-ректора ГИТИСа Заславского по нескольким эпизодам
В Казахстане хотят сделать въезд для иностранцев платным
Джейми Фокс сыграет в экшн-триллере «Dreadlocked»
Спайк Ли запустит новый кинофестиваль в Нью-Йорке
В Австрии зафиксировали рекордно высокую температуру воздуха
Джордж Мартин рассказал о проблемах с ментальным здоровьем
В Москва-Сити появится новый пешеходный мост в футуристическом стиле
В Москве завершилась реставрация Дома Мельникова
Звезда «Обсессии» Инде Наварретт озвучит персонаж в видеоигре
Москвичи сделали на балконе окошко для собаки
В Москве появится кафе, в котором посетителям будут спускать заказы с аэростата
Дэвид Харбор в роли Санты в трейлере «Жестокой ночи-2»
Виола Дэвис сыграет главную роль в триллере «Ascent»
Документалка о Linkin Park выйдет за рубежом 30 сентября
Мишель Пфайффер больше не хочет быть звездой кино
В России выросли продажи узких джинсов
В США пенсионер прилетел в магазин на вертолете, чтобы не терять время в пробках
Глава Sony объяснил, почему продолжение «Однажды… в Голливуде» снимает Финчер, а не Тарантино
Потребление алкоголя в России упало до минимума почти за 30 лет
Росстандарт принял ГОСТ на правильное управление работниками
В Египте запустили электронную визу для туристов. Пока она работает только в Каире
Драму «Космос как предчувствие» снова покажут в кинотеатрах к юбилею Алексея Учителя
В Лондоне впервые за полтора века целый месяц не было дождей
С сентября забытые в автобусе вещи будут хранить бесплатно только 24 часа

Григория Заславского снимут с должности ректора ГИТИСа

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Григорий Заславский перестанет быть ректором ГИТИСа. Министерство культуры снимет его с должности с 5 августа. Об этом написал «Коммерсант» со ссылкой на самого Заславского.

Исполняющим обязанности ректора назначат Ольгу Ермакову, которая занимает позицию главного бухгалтера института. Ректора же выберут 15 сентября на общем собрании работников и студентов вуза.

Кто будет кандидатом на пост, пока неизвестно. Претенденты должны были подать соответствующее заявление до 25 июня, однако, по данным сайта ГИТИСа, все кафедры выдвинули одну и ту же кандидатуру — Заславского.

Григорий Заславский был ректором ГИТИСа с 2016 года. Ранее он был известен как театральный критик. Заславский — кандидат филологических наук и с 2021 года заслуженный деятель искусств России.

В июне он заявил, что в Москве нет театров, которые находятся на взлете. По словам Заславского, современным выпускникам театральных вузов непросто устроиться на работу.

Расскажите друзьям