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В Центральной России только треть подключений к мобильному интернету работает без ограничений

Афиша Daily
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Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

В июле только 30,5% пользовательских сессий в мобильных сетях Центрального федерального округа проходили без ограничений. В остальных случаях пользователям были доступны лишь сайты и сервисы из «белого списка» Минцифры. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные разработчика средств для мониторинга сетей Vigo.

По сравнению с январем количество подключений в режиме «белого списка» в Центральной России выросло в среднем на 31%. Исследование основано на анализе около 1 млрд пользовательских сессий.

Сильнее всего мобильный интернет ограничивают в приграничных регионах. В Брянской, Курской и Белгородской областях на 31 июля без ограничений проходили в среднем лишь 12% сессий. В Москве и Московской области их доля составляла около 49%, в Петербурге — 43,9%, а в Ленинградской области — 58,9%.

По данным на июнь, больше всего подключений без ограничений фиксировали в Еврейской автономной области — 75,7%, Тыве — 72,3% и Магаданской области — 69%.

«Белый список» Минцифры включает ресурсы и IP-адреса, которые продолжают работать при ограничении мобильного интернета. Среди них — «Госуслуги», сайты государственных органов, соцсети и мессенджер компании VK, сервисы «Яндекса», маркетплейсы и сайты операторов связи.

В Vigo отметили, что изменение доли сессий без ограничений коррелирует с введением в регионах дополнительных мер безопасности. Представители «Вымпелкома», «МегаФона», МТС и T2 отказались комментировать данные.

Ограничения уже начали влиять на рынок связи. По словам партнера Strategy Partners Сергея Кудряшова, операторы перестраивают тарифные линейки и активнее развивают фиксированный широкополосный интернет. У абонентов при этом возникает «эффект неиспользованного пакета»: они платят за мобильный трафик, которым не всегда могут воспользоваться.

Из-за этого пользователи могут чаще искать более выгодные тарифы и менять операторов, считает Кудряшов. В то же время заметного падения доходов операторов пока не произошло: интернет обычно продается вместе с голосовой связью, которая сейчас вновь востребована, отметил гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов.

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