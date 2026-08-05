В Центральной России только треть подключений к мобильному интернету работает без ограничений

Сильнее всего мобильный интернет ограничивают в приграничных регионах. В Брянской, Курской и Белгородской областях на 31 июля без ограничений проходили в среднем лишь 12% сессий. В Москве и Московской области их доля составляла около 49%, в Петербурге — 43,9%, а в Ленинградской области — 58,9%.