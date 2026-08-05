Опрос: мужчины верят в любовь с первого взгляда больше, чем женщины

Большинство (77%) опрошенных сегодня уже не поддерживают связь с человеком, которого считают своей первой любовью. При этом мнения о том, насколько этот опыт влияет на будущие отношения, разделились почти поровну: 33% считают, что первая любовь — уникальный опыт, не определяющий дальнейший выбор партнера, а 32% уверены, что именно она кардинально повлияла на качества, которые они теперь ищут или, наоборот, стараются избегать в отношениях.