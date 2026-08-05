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Опрос: мужчины верят в любовь с первого взгляда больше, чем женщины

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: South_agency/Getty Images

Дейтинг-сервис «VK Знакомства» и онлайн-кинотеатр «Кион» провели исследование, чтобы узнать, верят ли россияне в любовь с первого взгляда и на что они готовы ради любимого человека. В онлайн-опросе участвовали более 2,3 тыс. человек из разных регионов России, результаты есть у «Афиши Daily».

82% россиян признались, что очень хорошо помнят первую любовь. Для большинства первая влюбленность пришлась на подростковый возраст: 47% впервые испытали сильные чувства в 14–17 лет, еще 19% — в 10–13 лет.

Чаще всего первая любовь оставалась безответной (37%) или была взаимной, но недолгой (31%). Примечательно, что мужчины оказались немного более склонны верить в любовь с первого взгляда: положительно ответили 40% мужчин против 36% женщин. 

Большинство (77%) опрошенных сегодня уже не поддерживают связь с человеком, которого считают своей первой любовью. При этом мнения о том, насколько этот опыт влияет на будущие отношения, разделились почти поровну: 33% считают, что первая любовь — уникальный опыт, не определяющий дальнейший выбор партнера, а 32% уверены, что именно она кардинально повлияла на качества, которые они теперь ищут или, наоборот, стараются избегать в отношениях.

Респонденты отметили, что любовь заставляла их поменять привычную жизнь. Чаще всего ради любимого человека были готовы изменить планы на жизнь (20%), изменить привычки (20%) или переехать в другой город или страну (18%). 72% опрошенных готовы переехать ради отношений и сегодня, если встретят своего человека.

Главным романтическим поступком россияне считают не дорогие подарки, а искреннюю заботу. Самым романтичным жестом стал неожиданный поступок, решающий давнюю проблему партнера (20%), следом идут цветы без повода (18%) и приготовленный ужин или завтрак (17%).

Мужчины чаще называют самым романтичным жестом цветы без повода (19%), тогда как женщины отдают предпочтение неожиданной помощи в решении важной для партнера проблемы (21%). Более того, ради любви женщины чаще готовы переехать в другой город или страну (74% против 70% мужчин). 

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