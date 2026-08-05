Завершились съемки новой трагикомедии «Второе дыхание» с Александром Палем

Okko и General Creation завершили съемки трагикомедии «Второе дыхание» — нового сериала Руслана Братова с Александром Палем в главной роли. Проект рассказывает историю бывшего спортсмена, который оказался в необычном учреждении для зависимых, где борьба за свободу постепенно превращается в путь к самому себе.
«Второе дыхание» стал для Руслана Братова первым художественным сериалом в качестве режиссера-постановщика. Вместе с Михаилом Хурановым он также выступил автором сценария. Ранее дебютная короткометражная работа Братова «Лалай-Балалай» получила Гран-при «Кинотавра», а первый полнометражный фильм «Экспресс» стал победителем фестивалей «Окно в Европу» и «Новый сезон».
Автором идеи сериала и сценаристом первой серии стал Михаил Чистов, ранее работавший над такими проектами, как «Мамонты», «Физрук» и «257 причин, чтобы жить». Продюсеры сериала — Дмитрий Пачулия, Федор Гончаров, Ямур Гильмутдинов, Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев. Роли в сериале исполнили Александр Паль, Екатерина Шабашова, Александра Кроткова, Евгений Перевалов, Илья Варанкин, Артур Хатагов, Роман Жданов и другие.
«Главное, что мне хотелось бы отметить, — эта работа была сделана с огромной любовью и вниманием со стороны платформы Okko, продакшена и всей нашей замечательной команды. Я искренне благодарен судьбе за возможность реализовать этот проект именно с этими людьми. Та энергия, поддержка и опыт, которые я получил во время этой работы, стали для меня настоящим топливом. Уверен, оно будет двигать меня вперед еще долгие годы, а может быть, и всю жизнь», — отметил режиссер-постановщик Руслан Братов.
Актер Александр Паль признался, что на «Втором дыхании» собралась одна из лучших команд, с которыми ему когда-либо доводилось работать. «Эмоции — только положительные. Пожалуй, не было ни одного дня, когда мне хотелось бы уехать со смены пораньше домой. В какой-то момент я даже перестал думать о съемках как о работе. Мне кажется, что это и есть самый главный и самый точный показатель вовлеченности», — сказал он.
Пилотную серию «Второго дыхания» представили в конкурсной программе VIII фестиваля сериалов «Пилот», где проект получил сразу несколько наград. По итогам смотра сериал был признан жюри «Лучшим пилотом сериала», Руслан Братов удостоился приза «За лучшую режиссуру пилота сериала», а Лев Казанский получил специальный диплом жюри с формулировкой «Актер-открытие».