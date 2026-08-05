Завершились съемки новой трагикомедии «Второе дыхание» с Александром Палем

«Главное, что мне хотелось бы отметить, — эта работа была сделана с огромной любовью и вниманием со стороны платформы Okko, продакшена и всей нашей замечательной команды. Я искренне благодарен судьбе за возможность реализовать этот проект именно с этими людьми. Та энергия, поддержка и опыт, которые я получил во время этой работы, стали для меня настоящим топливом. Уверен, оно будет двигать меня вперед еще долгие годы, а может быть, и всю жизнь», — отметил режиссер-постановщик Руслан Братов.