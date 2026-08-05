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Новое здание Пермской художественной галереи стало лауреатом International Architecture Awards

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: бюро «Спич»

Новое здание Пермской художественной галереи стало одним из победителей премии International Architecture Awards в номинации «Музеи и объекты культуры». Об этом сообщило в своем телеграм-канале архитектурное бюро «Спич» Сергея Чобана.

Новое здание галереи площадью 21,6 тыс. квадратных метров построили на территории бывшего паровозоремонтного завода имени Шпагина на берегу Камы. Архитекторы встроили в комплекс сохранившиеся промышленные корпуса, а между ними разместили новый пятиэтажный объем. Его скатные крыши должны напоминать силуэт Уральских гор, а фасады облицевали патинированной медью — это отсылка к истории медеплавильного производства в регионе. Со стороны Камы в здании расположены общественные пространства с панорамным остеклением.

В галерее создали 14 выставочных пространств общей площадью 4700 квадратных метров. Центральное место занимает коллекция пермской деревянной скульптуры, кроме того, благодаря переезду музей впервые смог показать сотни произведений, которые раньше находились в запасниках или редко участвовали в выставках.

Строительство здания началось весной 2021 года и завершилось в декабре 2025-го, для посетителей галерея открылась 31 марта 2026 года. Стоимость проекта оценивается примерно в 7 млрд рублей.

Вместе с Пермской художественной галереей в категории «Музеи и объекты культуры» отмечено новое здание Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала в Казани. Его спроектировало бюро Wowhaus совместно с японской Kengo Kuma & Associates.

© Бюро Wowhaus

Среди лауреатов International Architecture Awards этого года есть и еще один объект бюро «Спич». В номинации «Офисные здания» одним из победителей стал бизнес-центр Taller в Москве.

© Бюро «Спич»

International Architecture Awards учредили в 2005 году чикагский музей архитектуры и дизайна «Атенеум» и Европейский центр архитектуры, искусства, дизайна и городских исследований. Награды ежегодно присуждают большому числу проектов в нескольких десятках категорий: в 2024 году победителями стали более 150 работ, а в 2025-м — 185 проектов из более чем тысячи претендентов. Еще 144 работы в прошлом году получили почетные упоминания.

Российские проекты регулярно становятся лауреатами премии. В 2025 году награды получили пять объектов из России: московский River Park Towers от ADM Architects, жилой комплекс «Достижение», Hide Residential Complex, церковь в Териберке от «Цимайло Ляшенко и партнеры», а также исследовательский кластер МГТУ имени Баумана в Москве. 

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