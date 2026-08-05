Новое здание Пермской художественной галереи стало лауреатом International Architecture Awards

Новое здание галереи площадью 21,6 тыс. квадратных метров построили на территории бывшего паровозоремонтного завода имени Шпагина на берегу Камы. Архитекторы встроили в комплекс сохранившиеся промышленные корпуса, а между ними разместили новый пятиэтажный объем. Его скатные крыши должны напоминать силуэт Уральских гор, а фасады облицевали патинированной медью — это отсылка к истории медеплавильного производства в регионе. Со стороны Камы в здании расположены общественные пространства с панорамным остеклением.