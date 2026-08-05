Россияне стали чаще покупать люксовые товары, но средний чек снизился на 22%

Оборот люксовых товаров в России за первое полугодие 2026 года вырос на 65%, а число заказов увеличилось более чем вдвое. При этом средний чек в сегменте сократился на 22,4%. Такие данные CDEK.Shopping приводятся в исследовании банка «Точка» (есть у «Афиши Daily) о покупках товаров зарубежных брендов.