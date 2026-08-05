Россияне стали чаще покупать люксовые товары, но средний чек снизился на 22%

Оборот люксовых товаров в России за первое полугодие 2026 года вырос на 65%, а число заказов увеличилось более чем вдвое. При этом средний чек в сегменте сократился на 22,4%. Такие данные CDEK.Shopping приводятся в исследовании банка «Точка» (есть у «Афиши Daily) о покупках товаров зарубежных брендов.
Аналитики связывают снижение среднего чека с тем, что россияне все чаще покупают относительно доступные товары премиального сегмента, а не совершают единичные дорогие покупки. Самыми популярными премиум-категориями стали солнцезащитные очки — на них пришлось 13,71% заказов, сумки — 12,41%, верхняя одежда — 10,29%, кроссовки — 9,49% и нижнее белье — 7,53%.
В пятерку самых востребованных премиальных брендов вошли Gucci с долей 9%, Louis Vuitton и Balenciaga — по 6%, Burberry — 4% и Saint Laurent — 3%. Китай впервые обогнал США по числу заказов: на него пришлось 36,62% покупок против 33,37% у США. Германия заняла третье место с долей 18,56%.
Российские маркетплейсы остаются главным каналом для массовых зарубежных товаров, но уступают другим способам покупки в премиальном и люксовом сегментах. Премиальные товары на отечественных площадках готовы приобретать 50–60% опрошенных, люксовые — менее половины. Покупатели дорогих вещей чаще обращаются к офлайн-магазинам и официальным сайтам брендов, байерам и зарубежным площадкам.
При этом 22% покупателей готовы перейти к иностранным продавцам, если привычные импортные товары в России подорожают на 15–25%.
Заказы напрямую из-за рубежа по-прежнему связаны с рисками для покупателей. С негативными ситуациями сталкивались 36% респондентов. Чаще всего они опасаются подделок, сложностей с возвратом, несоответствия размера или качества товара и потери денег. Российские продавцы, отмечается в исследовании, могут конкурировать за покупателей с помощью гарантий подлинности, простого возврата и быстрой доставки.