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Июль в России стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Июль 2026 года в России стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

«По своим температурным характеристикам июль 2026 года и в Москве, и в Санкт-Петербурге стал самым обычным месяцем, попав в климатическую категорию нормальных: в Москве аномалия составила плюс 0,2 градуса, в Петербурге — минус 0,1 градуса. А в масштабах всей страны июль 2026 года стал самым теплым в метеорологической летописи с начала регулярных метеонаблюдений, то есть с 1891 года», — написал он.

Леус добавил, что средняя температура июля превысила рекорд, установленный в 2010 году и повторенный в 2024 году. Так получилось из-за очень высоких температур воздуха на востоке Приволжского, в Уральском и Сибирском федеральных округах. «Здесь на обширной территории среднемесячные температуры воздуха превзошли нормы на два-три градуса и более. В Тюменской области — на четыре градуса», — сказал он.

По словам Леуса, в России прошедший июль стал самым теплым на азиатской территории страны, при этом на европейской территории было в целом прохладно. Местами среднемесячная температура воздуха оказалась меньше нормы на один градус и более.

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