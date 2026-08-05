Июль в России стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений

«По своим температурным характеристикам июль 2026 года и в Москве, и в Санкт-Петербурге стал самым обычным месяцем, попав в климатическую категорию нормальных: в Москве аномалия составила плюс 0,2 градуса, в Петербурге — минус 0,1 градуса. А в масштабах всей страны июль 2026 года стал самым теплым в метеорологической летописи с начала регулярных метеонаблюдений, то есть с 1891 года», — написал он.