Выборы ректора ГИТИСа состоятся после 1 ноября

Выборы ректора ГИТИСа пройдут после 1 ноября. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу вуза.



Ранее Григорий Заславский покинул пост ректора института. Должность временно заняла главный бухгалтер института Ольга Ермакова.



Правоохранительные органы проводят проверку в отношении Заславского. Источники «Ведомостей» рассказали, что его проверяют на причастность «к превышению должностных полномочий и необоснованному начислению заработной платы». Уголовное дело пока не возбуждено.



Григорий Заславский был ректором ГИТИСа с 2016 года. Ранее он был известен как театральный критик. У него есть ученая степень кандидата филологических наук и звание заслуженного деятеля искусств России.