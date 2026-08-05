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Выборы ректора ГИТИСа состоятся после 1 ноября

Афиша Daily
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Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Выборы ректора ГИТИСа пройдут после 1 ноября. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Ранее Григорий Заславский покинул пост ректора института. Должность временно заняла главный бухгалтер института Ольга Ермакова.

Правоохранительные органы проводят проверку в отношении Заславского. Источники «Ведомостей» рассказали, что его проверяют на причастность «к превышению должностных полномочий и необоснованному начислению заработной платы». Уголовное дело пока не возбуждено.

Григорий Заславский был ректором ГИТИСа с 2016 года. Ранее он был известен как театральный критик. У него есть ученая степень кандидата филологических наук и звание заслуженного деятеля искусств России.

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