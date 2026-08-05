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В США арестовали 77-летнюю почтальоншу, которая украла более сотни домашних кошек и собак

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Martin County Sheriff's Office

Во Флориде арестовали 77-летнюю почтальоншу, укравшую более сотни кошек и собак. Об этом сообщает Fox News.

Гейл Джустино подбирала животных на маршруте во время работы. После многочисленных жалоб соседей полицейские получили ордер на обыск дома женщины.

Сотрудники нашли питомцев в антисанитарных условиях. Температура в помещениях достигала +43 градусов.

Шериф округа Мартин Джон Буденсик отметил, что в некоторых частях дома был «слой экскрементов животных толщиной в фут». Некоторым кошкам пришлось освобождать лапы от затвердевших фекалий, чтобы они снова смогли ходить.

В полиции подчеркнули, что многие спасенные кошки были в тяжелом психологическом состоянии и почти не реагировали на людей. Только спустя несколько дней они начали проявлять интерес к окружающим и мяукать.

Часть хвостатых уже вернули к настоящим владельцам. Например, жительница Флориды Линь Нгуен спустя семь месяцев вернула себе кота Пэтчи, которого искала с начала года. Животных, чьи хозяева не найдутся, после реабилитации передадут в новые семьи.

Сама женщина считала, что помогает животным. С 2014 года ее несколько раз привлекали к ответственности за нарушение правил содержания животных. Джустино предъявили обвинения в жестоком обращении с животными и содержании их без необходимых условий. Правоохранители надеются, что она также получит психиатрическую помощь.

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