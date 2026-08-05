Фестиваль More Amore от Seasons пройдет в культурном кластере «Кристалл» 15–16 августа

15–16 августа в культурном кластере «Кристалл» пройдет летний фестиваль More Amore от журнала Seasons of Life. В программе — спектакли, мастерские, лекции, маркет локальных брендов и экскурсии с гидами «Глазами инженера».
Изначально фестиваль должен был состояться 18–19 июля во дворе дома-музея Скрябина, но за несколько часов до открытия там обрушился грунт и площадку признали небезопасной. Команде Seasons пришлось экстренно перенести событие в новую локацию.
В этом году хедлайнером станет группа Artemiev — она выйдет на сцену 15 августа, в 19.30. Выступит также альтист Никита Скиба, хор Seasons и группа Elephant Footprints. Для самых маленьких пройдет концерт «Знакомство с классикой» от проекта «Моцарт для детей».
Оба дня будут работать творческие мастерские: под руководством иллюстратора Насти Лисич гости создадут броши-ракушки, текстильных медуз и гирлянды, а с педагогами школы «Студио Паспарту» займутся акварелью. Театровед Мила Денёва прочтет лекции, а сет-дизайнер Наташа Микулич научит сервировке. Вход на лекции и концерты свободный, на мастер-классы — по билетам.
На фестивале соберутся более 60 локальных брендов с декором, керамикой, украшениями, одеждой, парфюмерией и товарами для детей. Здесь же можно будет купить новые и архивные выпуски Seasons of Life и Afternoon по специальной цене.