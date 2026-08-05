Фестиваль More Amore от Seasons пройдет в культурном кластере «Кристалл» 15–16 августа

В этом году хедлайнером станет группа Artemiev — она выйдет на сцену 15 августа, в 19.30. Выступит также альтист Никита Скиба, хор Seasons и группа Elephant Footprints. Для самых маленьких пройдет концерт «Знакомство с классикой» от проекта «Моцарт для детей».