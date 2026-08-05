РЖД начали тестировать двухэтажные поезда между Москвой и Ярославлем

Page Six: Джаред Лето лишился крупной роли на фоне новых обвинений в сексуализированном насилии
Неоконструктивистскую высотку на проспекте Сахарова реконструируют
Смотрим финальный трейлер «Астрала-6». Премьера — 21 августа
Фестиваль Petshop Days для собак и их хозяев пройдет 15–16 августа на Ходынском поле
«Перекресток» и Eggselent выяснили, что почти 40% россиян не завтракают
В США арестовали 77-летнюю почтальоншу, которая украла более сотни домашних кошек и собак
«Победа» возобновит полеты из Москвы в ОАЭ
Фестиваль More Amore от Seasons пройдет в культурном кластере «Кристалл» 15–16 августа
Выборы ректора ГИТИСа состоятся после 1 ноября
Июль в России стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений
Второй «Карандаш-фест» собрал около 10 тыс. зрителей. Посмотрите, как это было
Вышел новый дублированный трейлер «Надежды» На Хон Чжина — и анонсирован показ с «Афишей Daily»
Ректор МГИМО предложил ввести квоты в вузах для олимпиадников
Кевин Дж.О’Коннор и Одид Фер вернутся к своим ролям в четвертой части «Мумии»
Россияне стали чаще покупать люксовые товары, но средний чек снизился на 22%
Завершились съемки новой трагикомедии «Второе дыхание» с Александром Палем
Опрос: мужчины верят в любовь с первого взгляда больше, чем женщины
Новое здание Пермской художественной галереи стало лауреатом International Architecture Awards
Число автомобильных краж в Москве сократилось в 47 раз с 2010 года
Сценарист «Первому игроку приготовиться» подтвердил, что ведется работа над сиквелом
Джейкоб Элорди в постапокалипсисе — в тизере «Созвездия пса» Ридли Скотта
В Центральной России только треть подключений к мобильному интернету работает без ограничений
«Ведомости»: МВД проверяет экс-ректора ГИТИСа Заславского по нескольким эпизодам
В Казахстане хотят сделать въезд для иностранцев платным
Джейми Фокс сыграет в экшн-триллере «Dreadlocked»
Спайк Ли запустит новый кинофестиваль в Нью-Йорке
В Австрии зафиксировали рекордно высокую температуру воздуха
Джордж Мартин рассказал о проблемах с ментальным здоровьем

РЖД начали тестировать двухэтажные поезда между Москвой и Ярославлем

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: @telerzd

ОАО «РЖД» приступило к тестированию двухэтажных поездов между Москвой и Ярославлем. Об этом говорится в официальном телеграм-канале корпорации.

«Сегодня ночью состав совершил первый обкаточный рейс. Главная задача испытаний — определить минимально возможное время, за которое поезд может преодолеть путь», — указано в сообщении.

Сколько продлится тестовый период, неизвестно. Точное время в пути такого поезда компания также пока не называет.

В марте губернатор Михаил Евраев сообщил, что между Ярославлем и Москвой планируется запуск двухэтажных поездов. Два таких состава войдут в число девяти скоростных поездов, которые будут курсировать между Москвой и Ярославлем. По словам губернатора, власти региона и руководство РЖД обсуждают вопрос по сокращению времени в пути между городами.

Евраев отметил, что это имеет большое значение для развития туризма в Ярославской области. «С 3,5 часа [в пути] <…> наша целевая задача, которую мы для себя ставим, за несколько лет выйти на 2 часа в пути», — сказал губернатор.

Расскажите друзьям