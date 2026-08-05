РЖД начали тестировать двухэтажные поезда между Москвой и Ярославлем

ОАО «РЖД» приступило к тестированию двухэтажных поездов между Москвой и Ярославлем. Об этом говорится в официальном телеграм-канале корпорации.



«Сегодня ночью состав совершил первый обкаточный рейс. Главная задача испытаний — определить минимально возможное время, за которое поезд может преодолеть путь», — указано в сообщении.



Сколько продлится тестовый период, неизвестно. Точное время в пути такого поезда компания также пока не называет.



В марте губернатор Михаил Евраев сообщил, что между Ярославлем и Москвой планируется запуск двухэтажных поездов. Два таких состава войдут в число девяти скоростных поездов, которые будут курсировать между Москвой и Ярославлем. По словам губернатора, власти региона и руководство РЖД обсуждают вопрос по сокращению времени в пути между городами.



Евраев отметил, что это имеет большое значение для развития туризма в Ярославской области. «С 3,5 часа [в пути] <…> наша целевая задача, которую мы для себя ставим, за несколько лет выйти на 2 часа в пути», — сказал губернатор.