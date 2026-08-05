Кевин Дж.О’Коннор и Одид Фер вернутся к своим ролям в четвертой части «Мумии»

Премьера запланирована на 25 октября 2027 года. О возвращении Фрейзера и Вайс стало известно в феврале. Вайс снималась в первых двух частях, Фрейзер — в трех. Последний раз актеры играли своих персонажей в 2001 и 2008 годах соответственно.