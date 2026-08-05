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Кевин Дж.О’Коннор и Одид Фер вернутся к своим ролям в четвертой части «Мумии»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Universal Studios

Кевин Дж.О’Коннор и Одид Фер снимутся в четвертой части «Мумии» с Бренданом Фрейзером и Рейчел Вайс, сообщает Deadline. К актерскому составу также присоединился Нуман Ачар («Молодой Шерлок», «На пределе), но его роль пока держится в секрете.

О’Коннор и Фер впервые появились в первой части франшизы в 1999 году. Фер затем вернулся к своему персонажу в сиквеле 2001 года «Мумия возвращается». О’Коннор сыграл бывшего сослуживца героя Брендана Фрейзера, ставшего мошенником и слугой воскресшего египетского жреца Имхотепа. Фер исполнил роль лидера тайного общества воинов, поклявшихся защищать Египет.

Премьера запланирована на 25 октября 2027 года. О возвращении Фрейзера и Вайс стало известно в феврале. Вайс снималась в первых двух частях, Фрейзер — в трех. Последний раз актеры играли своих персонажей в 2001 и 2008 годах соответственно.

Режиссерское кресло заняли Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт — дуэт, ранее успешно перезапустивший серию «Крик». Сценарий написал Дэвид Коггшолл. Сюжет пока держится в секрете.

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