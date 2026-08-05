Ректор МГИМО предложил ввести квоты в вузах для олимпиадников

«В этом году на приоритетном этапе в вуз зачислены 255 человек — это 57% от общего бюджетного приема. И снова больше всего победителей и призеров ВсОШ — 143 человека. Принимая во внимание положение вещей в иных вузах, где на общем конкурсе не остается бюджетных мест после зачисления на приоритетном этапе, возможно, было бы целесообразно рассмотреть идею квотирования бюджетных мест для олимпиадников», — рассказал Торкунов.