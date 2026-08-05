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Ректор МГИМО предложил ввести квоты в вузах для олимпиадников

Афиша Daily
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Фото: Анатолий Торкунов/Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов предложил ограничить число бюджетных мест, которые могут занимать победители и призеры школьных олимпиад.  Для таких абитуриентов нужно установить отдельную квоту в размере 10–15% от общего объема бюджетного приема, рассказал он в интервью «Российской газете».

«В этом году на приоритетном этапе в вуз зачислены 255 человек — это 57% от общего бюджетного приема. И снова больше всего победителей и призеров ВсОШ — 143 человека. Принимая во внимание положение вещей в иных вузах, где на общем конкурсе не остается бюджетных мест после зачисления на приоритетном этапе, возможно, было бы целесообразно рассмотреть идею квотирования бюджетных мест для олимпиадников», — рассказал Торкунов.

5 августа — последний день подачи согласий на зачисление в вузы от абитуриентов, которые поступают по результатам ЕГЭ. Ректор отметил, что в ряде российских вузов после завершения приоритетного этапа для участников общего конкурса практически не остается бюджетных мест. Поступить не могут даже те, кто набрал на едином экзамене по 300 и даже 400 баллов на ЕГЭ.

На эту проблему жалуются и сами выпускники. В соцсетях появилось множество видеороликов от тех, кто получил высший бал и все равно не прошел на бюджет.

Видео: @econbodya
Видео: @chp_moscow_
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