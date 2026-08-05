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Вышел новый дублированный трейлер «Надежды» На Хон Чжина — и анонсирован показ с «Афишей Daily»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: «Уорлд Пикчерз»

Кинокомпания «Уорлд Пикчерз» поделилась с «Афишей Daily» новым трейлером научно-фантастического триллера «Надежда» На Хон Чжина — режиссера «Вопля» и «Желтого моря». Премьера фильма прошла в основном конкурсе Каннского кинофестиваля, в российский прокат он выйдет 10 сентября.

9 сентября в киноцентре «Мосфильм» пройдет спецпоказ, на котором фильм представит шеф-редактор видеоотдела «Афиши Daily» Аля Александрова. Она известна своими текстами о поп-культуре, смешными рилсами и участием в подкасте «Министерство поп-культуры» от «Кинопоиска».

Сюжет «Надежды» разворачивается вокруг начальника полиции и его напарника. Их маленький городок оказывается отрезанным от мира лесным пожаром. Дуэту предстоит защитить жителей от таинственного существа, обитающего в горах.

В фильме снялись Хван Чжон Мин («Ода моему отцу»), Чо Ин Сон («Ледяной цветок»), Хоен («Игра в кальмара»), Тейлор Расселл («Клаустрофобы»), Кэмерон Бриттон («Академия „Амбрелла“»), а также Алисия Викандер («Из машины») и Майкл Фассбендер («Бесславные ублюдки») — для пары это первое совместное появление на экране со времен фильма «Свет в океане» 2016 года.

Видео: «Уорлд Пикчерз»

Съемки проходили в Южной Корее и Румынии. С бюджетом около 70 млрд вон «Надежда» стала самым дорогим фильмом в истории южнокорейского кинематографа.

Изначально На Хон Чжин разрабатывал «Надежду» вместе с режиссером Альфонсо Куароном — автором «Ромы», «Гравитации» и «Дитя человеческого». Идея родилась у На Хон Чжина в 2017–2018 годах из образа, который пришел к нему во время ужина в ресторане.

В интервью Variety режиссер подтвердил, что планирует снять вторую часть: «Думаю, вы легко можете представить себе это продолжение. И есть сценарий, по которому я хотел бы снять фильм. Так что, если у меня будет возможность, я обязательно сниму продолжение».

Надежда
Боевик / Южная Корея, 2026
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