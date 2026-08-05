В интервью Variety режиссер подтвердил, что планирует снять вторую часть: «Думаю, вы легко можете представить себе это продолжение. И есть сценарий, по которому я хотел бы снять фильм. Так что, если у меня будет возможность, я обязательно сниму продолжение».