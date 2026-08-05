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Второй «Карандаш-фест» собрал около 10 тыс. зрителей. Посмотрите, как это было

Афиша Daily
3 мин на чтение
Фото: «Карандаш-фест»

В Старице Тверской области прошел второй фестиваль клоунского искусства «Карандаш-фест». За два дня его посетили около 10 тыс. человек, а в программе участвовали более 300 артистов и 13 клоун-театров. Подробностями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе мероприятия.

Фестиваль посвятили 125-летию со дня рождения советского клоуна Михаила Румянцева, известного под псевдонимом Карандаш. Его творческая биография началась в Старице: в 1920-х он работал оформителем афиш местного драмтеатра и там же поставил свою первую клоунскую репризу.

Представления проходили на пяти площадках: в городских парках, Доме культуры, на стадионе и на набережной Волги. Среди участников были артисты «Лицедеев», театры «Микос», «Комик-Трест», «Высокие братья» и «Семьянюки», а также студенты ГУЦЭИ и РГИСИ.

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В музыкальной программе Театр Моссовета показал под открытым небом «Бременских музыкантов» в постановке Евгения Марчелли. На фестивале также выступили Spokanki, «Хоронько-оркестр», группа «Рубеж веков» и Tinto Brass Band.

Одним из событий основной программы стал «Гамлет» с артистами театров «Пакава» и «Около» в постановке номинантки «Золотой маски» Саши Толстошевой. Во время спектакля клоуны угощали зрителей кабачковой икрой, искали среди публики Гамлета и Офелию, а еще приглашали гостей дирижировать оркестром. К финалу зрители сами оказались на сцене.

Помимо спектаклей, на фестивале работали мастер-классы и интерактивные пространства. Около тысячи человек посетили инсталляцию «Клоун внутри», где зрителю предлагали остаться перед зеркалом в наушниках и поразмышлять о собственном «внутреннем клоуне».

Совместно с «Почтой России» организаторы также предложили гостям бесплатно отправить фестивальные открытки. Всего разослали 3000 карточек, одну из них — в Париж, где живут наследники Михаила Румянцева. 

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