Второй «Карандаш-фест» собрал около 10 тыс. зрителей. Посмотрите, как это было

В Старице Тверской области прошел второй фестиваль клоунского искусства «Карандаш-фест». За два дня его посетили около 10 тыс. человек, а в программе участвовали более 300 артистов и 13 клоун-театров. Подробностями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе мероприятия.