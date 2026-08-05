Page Six: Джаред Лето лишился крупной роли на фоне новых обвинений в сексуализированном насилии

Одна из женщин утверждает, что Лето совершил над ней сексуализированное насилие, когда ей было 17 лет. Другая рассказала о половом акте с музыкантом в том же возрасте — в Калифорнии, где возраст согласия составляет 18 лет. Еще одна героиня заявила, что музыкант домогался ее и звонил с разговорами о сексуальных фантазиях, когда ей было 16 лет. Все описанные в фильме случаи относятся к периоду с 2002 по 2016 год.