Page Six: Джаред Лето лишился крупной роли на фоне новых обвинений в сексуализированном насилии

Джаред Лето лишился роли в политическом триллере Барри Левинсона «Убийство» на фоне новых обвинений в домогательствах и сексуализированном насилии. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на несколько источников, близких к производству фильма.
По данным издания, в 2025 году фронтмен Thirty Seconds to Mars находился на продвинутой стадии переговоров об участии в картине. Лето был очень заинтересован в проекте и неоднократно обсуждал роль с Левинсоном. Один из собеседников Page Six утверждает, что его появление в фильме казалось «практически решенным делом».
Однако создатели «Убийства» в итоге отказались от кандидатуры Лето. Источник Page Six утверждает, что причиной стало растущее число обвинений в неподобающем поведении. Еще один собеседник отметил, что на решение мог повлиять и неудачный прокат фильма «Трон: Арес», однако предположил, что это могло быть лишь поводом отказаться от Лето.
Сам музыкант или продюсеры фильма информацию Page Six не комментировали. О том, что Лето ведет финальные переговоры об участии в «Убийстве», СМИ писали в декабре 2024 года.
В фильме Барри Левинсона уже заявлены Джессика Честейн, Аль Пачино, Брендан Фрейзер и Брайан Крэнстон. Картина расскажет о журналистке Дороти Килгаллен, которая расследовала убийство президента США Джона Кеннеди и пыталась выяснить, действительно ли Ли Харви Освальд действовал в одиночку. Кто может заменить Лето, пока неизвестно. Даты премьеры у фильма нет.
В конце июля Би-би-си выпустила документальный фильм «Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret», в котором 10 женщин обвинили Лето в домогательствах и сексуализированном насилии. Девять из них рассказали свои истории публично впервые.
Одна из женщин утверждает, что Лето совершил над ней сексуализированное насилие, когда ей было 17 лет. Другая рассказала о половом акте с музыкантом в том же возрасте — в Калифорнии, где возраст согласия составляет 18 лет. Еще одна героиня заявила, что музыкант домогался ее и звонил с разговорами о сексуальных фантазиях, когда ей было 16 лет. Все описанные в фильме случаи относятся к периоду с 2002 по 2016 год.
Лето отверг обвинения. «Я никогда в жизни ни к кому не совершал сексуализированное насилие. Эти заявления абсолютно и безапелляционно ложны», — заявил он.
Ранее музыканта и актера уже обвиняли в неподобающем поведении. В июне 2025 года Air Mail опубликовал свидетельства девяти женщин, обвинивших Лето в домогательствах. Он также отрицал эти обвинения.