«Победа» возобновит полеты из Москвы в ОАЭ

Полеты из Москвы в Абу-Даби стартуют 25 октября и будут выполняться по понедельникам, средам и воскресеньям. Улететь в Дубай также можно будет из Махачкалы — полеты начнутся с 2 сентября по средам, пятницам и воскресеньям, а с 25 октября — по вторникам, четвергам и субботам.