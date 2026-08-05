«Победа» возобновит полеты из Москвы в ОАЭ

Авиакомпания «Победа» возобновит в сентябре прямые перелеты из Москвы в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом говорится в телеграм-канале лоукостера.
Первый рейс из Москвы в Дубай намечен на 3 сентября. Сперва полеты будут проходить по понедельникам, четвергам и субботам. С 15 сентября в расписание добавится вторник, с 22 сентября — пятница. С октября рейсы будут отправляться дважды в день.
Полеты из Москвы в Абу-Даби стартуют 25 октября и будут выполняться по понедельникам, средам и воскресеньям. Улететь в Дубай также можно будет из Махачкалы — полеты начнутся с 2 сентября по средам, пятницам и воскресеньям, а с 25 октября — по вторникам, четвергам и субботам.
Сейчас цены на билеты в Дубай из Москвы начинаются от 23 920 рублей, в Абу-Даби — от 28 060 рублей. 6 августа «Победа» устроит распродажу на билеты в ОАЭ.
«Победа» приостановила регулярные полеты в Дубай и Абу-Даби 1 марта из-за ограничений на использование воздушного пространства на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. С 3 марта перевозчик выполнял вывозные рейсы для пассажиров отмененных направлений.
Сейчас прямые рейсы между Россией и ОАЭ выполняют «Аэрофлот», Emirates, Flydubai, Etihad Airways и Air Arabia. Из Москвы в Дубай летают «Аэрофлот», Emirates и Flydubai, в Абу-Даби — «Аэрофлот» и Etihad Airways, в Шарджу — Air Arabia. Эмиратские перевозчики также связывают ОАЭ с Петербургом, Казанью, Екатеринбургом, Сочи, Махачкалой, Самарой, Уфой, Минеральными Водами и другими российскими городами.