Фестиваль Petshop Days для собак и их хозяев пройдет 15–16 августа на Ходынском поле

В программе — соревнования по аджилити, курсингу и док-дайвингу (прыжки в бассейн), танцы с собаками, ноузворк (поисковые игры), дога-йога и забеги с питомцами. Для посетителей откроют «Собачий ресторан» и маркет, проведут квест с призами и благотворительный аукцион. На сцене развернется фэшн-шоу с парными костюмами, а вечером выступят Cream Soda, тима ищет свет, Антоха МС, Солова и Игнатий Винтуров.