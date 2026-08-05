Фестиваль Petshop Days для собак и их хозяев пройдет 15–16 августа на Ходынском поле

15–16 августа в парке «Ходынское поле» пройдет фестиваль Petshop Days — событие для домашних животных и их владельцев. Вход свободный, нужна предварительная регистрация в приложении Petshop Days или на сайте Petshop.ru.
На территории парка построят Петландию — город, где питомцы и люди живут, исследуют и развлекаются вместе. Улицы и площадки города адаптированы для собак разных размеров, пород и характеров.
В программе — соревнования по аджилити, курсингу и док-дайвингу (прыжки в бассейн), танцы с собаками, ноузворк (поисковые игры), дога-йога и забеги с питомцами. Для посетителей откроют «Собачий ресторан» и маркет, проведут квест с призами и благотворительный аукцион. На сцене развернется фэшн-шоу с парными костюмами, а вечером выступят Cream Soda, тима ищет свет, Антоха МС, Солова и Игнатий Винтуров.
Отдельная зона — «Город добра» — здесь будут представлены приюты Москвы и области. Гости смогут помочь финансово или забрать питомца домой. В июне на петербургском Petshop Days для приютов собрали более 3 тонн корма и 850 тыс. рублей. 10 животных обрели дом, еще 23 знакомятся с будущими хозяевами.