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В «Тон-центре» покажут инсталляцию «Радость-свадьба с подменой невесты и другими происшествиями»

Афиша Daily
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Фото: «Тон-центр»

С 13 августа по 20 сентября в культурном пространстве «Тон-центр» пройдет показ инсталляции с распевом «Радость-свадьба с подменой невесты и другими происшествиями». Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе центра.

Аудиовизуальная инсталляция представляет собой спектакль без участия живых актеров. Либретто написала Женя Некрасова. Многоканальную партитуру Владимира Раннева исполнит ансамбль N’Caged. Речитативы дополнят современными вокальными техниками. Костюмы-скульптуры выполнил Андрей Бартенев. Они станут главными персонажами повествования. Сценография Кати Бочавар объединяет работы всех авторов в единое мультисенсорное действо.

В основе сюжета — история героини, рассказанная через традиционные обряды, современную интонацию и сказочный абсурд. В ночь на Ивана Купалу Ярина влюбляется в парня, которого спасает от злой русалки. Семья суженого не принимает Ярину, потому что она не соответствует традиционным стандартам красоты. Тогда сваха предлагает пойти на обман. Когда на свадьбе обман раскрывается, Ярина своей любовью и смелостью находит способ спасти ситуацию и обрести счастье.

Первая версия инсталляции экспонировалась на выставке «Я иду искать! Современное искусство в традиционном музее». В «Тон-центре» спектакль дополнится новыми персонажами, вокальными партиями и сюжетными линиями.

Параллельно в фойе открывается выставка «Андрей Бартенев. Десерт футуриста, или Гвозди в сметане», прослеживающая путь художника от легендарного «Ботанического балета» к многослойному проекту «Радость-свадьба». В экспозиции — коллажи, фото- и видеодокументация перформансов, а также редкие кадры постановок.

Оба проекта станут частью параллельной программы 14-го выпуска Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow. Программу дополнят детские занятия «Кукла Лета» от арт-клуба KidsArtWeekend (проект интеллектуального семейного досуга Кристины Альтман). 

«Тон-центр» — независимая культурная институция в Москве, расположенная в историческом здании Кругового депо Николаевской железной дороги. Основной фокус центра — современное перформативное искусство: танец, театр, музыка.

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