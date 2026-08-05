В «Тон-центре» покажут инсталляцию «Радость-свадьба с подменой невесты и другими происшествиями»

Аудиовизуальная инсталляция представляет собой спектакль без участия живых актеров. Либретто написала Женя Некрасова. Многоканальную партитуру Владимира Раннева исполнит ансамбль N’Caged. Речитативы дополнят современными вокальными техниками. Костюмы-скульптуры выполнил Андрей Бартенев. Они станут главными персонажами повествования. Сценография Кати Бочавар объединяет работы всех авторов в единое мультисенсорное действо.



В основе сюжета — история героини, рассказанная через традиционные обряды, современную интонацию и сказочный абсурд. В ночь на Ивана Купалу Ярина влюбляется в парня, которого спасает от злой русалки. Семья суженого не принимает Ярину, потому что она не соответствует традиционным стандартам красоты. Тогда сваха предлагает пойти на обман. Когда на свадьбе обман раскрывается, Ярина своей любовью и смелостью находит способ спасти ситуацию и обрести счастье.