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Блогер Перез Хилтон нанес себе повреждения в прямом эфире. Его госпитализировали

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Bryan Steffy/Getty Images

Американский блогер Перез Хилтон нанес себе повреждения в прямом эфире на платформе TikTok, после чего его госпитализировали. Об это написал The Guardian.

В полицию позвонили встревоженные зрители, смотревшие лайв Хилтона. Правооохранители приехали к дому блогера в Майами и попытались деэскалировать ситуацию.

По сообщениям СМИ, Хилтон находился дома один. Экстренным службам удалось остановить самоповреждающее поведение мужчины и отправить его в местную больницу для получения медпомощи.

Менеджеры блогера, Данте Рушиолелли и Ребекка Кохан, выпустили совместное заявление о случившемся. Они рассказали, что знают о произошедшем, но пока не смогли связаться с Перезом.

Перез Хилтон, настоящее имя которого Марио Армандо Лавандейра-младший, стал известен в середине 2000-х. Он вел скандальный блог о знаменитостях. В последние годы Хилтон работал над реалити-шоу и подкастом. В июне он объявил, что переезжает с тремя маленькими детьми из Лас-Вегаса в Майами. 

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