Блогер Перез Хилтон нанес себе повреждения в прямом эфире. Его госпитализировали

Американский блогер Перез Хилтон нанес себе повреждения в прямом эфире на платформе TikTok, после чего его госпитализировали. Об это написал The Guardian.
В полицию позвонили встревоженные зрители, смотревшие лайв Хилтона. Правооохранители приехали к дому блогера в Майами и попытались деэскалировать ситуацию.
По сообщениям СМИ, Хилтон находился дома один. Экстренным службам удалось остановить самоповреждающее поведение мужчины и отправить его в местную больницу для получения медпомощи.
Менеджеры блогера, Данте Рушиолелли и Ребекка Кохан, выпустили совместное заявление о случившемся. Они рассказали, что знают о произошедшем, но пока не смогли связаться с Перезом.
Перез Хилтон, настоящее имя которого Марио Армандо Лавандейра-младший, стал известен в середине 2000-х. Он вел скандальный блог о знаменитостях. В последние годы Хилтон работал над реалити-шоу и подкастом. В июне он объявил, что переезжает с тремя маленькими детьми из Лас-Вегаса в Майами.