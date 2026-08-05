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Вышел трейлер фильма-катастрофы «Крушение рейса»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Blue Rider Pictures

Кинокомпания «Каро Премьер» показала дублированный трейлер ленты «Крушение рейса». Премьера в России состоится 13 августа.

По сюжету самолет международного рейса «Лос-Анджелес — Шанхай» терпит крушение и вынужден совершить аварийную посадку прямо посреди океана. Те, кому удалось выжить в авиакатастрофе, вскоре пожалеют, что не погибли при падении самолета. Обломки самолета привлекают кровожадных акул, и теперь каждый новый час становится борьбой за жизнь.

Видео:&nbsp;«Каро Премьер»


Главные роли в фильме исполнили Аарон Экхарт («Темный рыцарь»), Бен Кингсли («Остров проклятых») и Энгус Сэмпсон («Безумный Макс: Дорога ярости»). Режиссером стал Ренни Харлин («Крепкий орешек 2»).
 

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