Вышел трейлер фильма-катастрофы «Крушение рейса»

Кинокомпания «Каро Премьер» показала дублированный трейлер ленты «Крушение рейса». Премьера в России состоится 13 августа.
По сюжету самолет международного рейса «Лос-Анджелес — Шанхай» терпит крушение и вынужден совершить аварийную посадку прямо посреди океана. Те, кому удалось выжить в авиакатастрофе, вскоре пожалеют, что не погибли при падении самолета. Обломки самолета привлекают кровожадных акул, и теперь каждый новый час становится борьбой за жизнь.
Видео: «Каро Премьер»
Главные роли в фильме исполнили Аарон Экхарт («Темный рыцарь»), Бен Кингсли («Остров проклятых») и Энгус Сэмпсон («Безумный Макс: Дорога ярости»). Режиссером стал Ренни Харлин («Крепкий орешек 2»).