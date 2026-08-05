Вышел трейлер фильма-катастрофы «Крушение рейса»

По сюжету самолет международного рейса «Лос-Анджелес — Шанхай» терпит крушение и вынужден совершить аварийную посадку прямо посреди океана. Те, кому удалось выжить в авиакатастрофе, вскоре пожалеют, что не погибли при падении самолета. Обломки самолета привлекают кровожадных акул, и теперь каждый новый час становится борьбой за жизнь.