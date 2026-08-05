Анна Барышников снимется в продолжении «Роми и Мишель на встрече выпускников»

Американская актриса Анна Барышников, дочь артиста балета Михаила Барышникова, снимется в сиквеле комедии «Роми и Мишель на встрече выпускников». Об этом сообщил Deadline.
Какую роль исполнит Барышников, держится в секрете. В актерский состав войдет также София Уайли. Центральных персонажей, как и в оригинальной картине, сыграют Лиза Кудроу и Мира Сорвино.
В шоу появятся также Джанин Гарофало, Алан Камминг, Кэмрин Манхайм, Джулия Кэмпбелл, Киган-Майкл Ки, Роб Хьюбел, Брекин Мейер, Патрик Уорбертон и Натан Ли Грэм. Режиссером проекта станет Тим Федерле, работавший над сериалом «Классный мюзикл: Мюзикл».
Сценарий продолжения написала Робин Шифф, автор текста первой части. Федерле стал продюсером фильма вместе с Лоренсом Марком, работавшим над оригинальной лентой. В число исполнительных продюсеров вошли Барри Кемп, Сорвино, Кудроу и Шифф.
Оператором сиквела стал Марко Фарньоли, художником-постановщиком — Хиллари Гертлер. Монтажом картины займется Брайан Олдс. Костюмы к фильму создаст Мона Мей. Лента выйдет на стриминговых сервисах Hulu и Disney+.
«Роми и Мишель на встрече выпускников» вышел весной 1997 года и со временем стал классикой комедии 1990-х. Фильм собрал в прокате 29 млн долларов.