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В Киргизии ввели разрешительную систему при восхождении на пик Победы после случая с Наговициной

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: соцсети

Перед восхождением на пик Победы в Киргизии введут разрешительную систему. Новая мера появится после смерти российской альпинистки Натальи Наговициной, пишет ТАСС со ссылкой на Госагентство по туризму республики.

Теперь при восхождении или выходе на маршрут альпинисты должны будут получить официальный документ. По данным ведомства, в Киргизии в этом году еще ни один спортсмен не отправлялся на пик Победы. При этом скоро планируется выдать около двух десятков разрешений для альпинистов, которые прошли соответствующую подготовку и обладают большим опытом восхождений.

Наталья Наговицина 12 августа 2025 года при спуске с пика Победы сломала ногу на высоте 7100 метров и застряла. Сначала ей пытались помочь ее напарники — Роман, итальянец Лука и альпинист из Германии. Они оказали первую помощь и отправились за подмогой. Лука скончался при спуске. Предположительно, от отека головного мозга.

16 августа к спасению Натальи подключились спасатели Минобороны Кыргызстана. Однако военный вертолет Ми-8 не смог до нее добраться и совершил жесткую посадку на высоте 4600 метров. Тело альпинистки до сих не нашли. Более того, по состоянию на февраль 2026 года ее все еще официально не признали погибшей.

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