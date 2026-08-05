В Киргизии ввели разрешительную систему при восхождении на пик Победы после случая с Наговициной

Теперь при восхождении или выходе на маршрут альпинисты должны будут получить официальный документ. По данным ведомства, в Киргизии в этом году еще ни один спортсмен не отправлялся на пик Победы. При этом скоро планируется выдать около двух десятков разрешений для альпинистов, которые прошли соответствующую подготовку и обладают большим опытом восхождений.