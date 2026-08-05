Уильям Х. Мэйси и Билли Лурд появились в трейлере фильма «Заместитель шерифа»

Джеймс Кэмерон начал разработку заключительного проекта в карьере
Росстат: средняя зарплата в Москве выросла до 183,6 тысяч рублей
Аня Тейлор-Джой: актрисы в Голливуде не работают по методу Станиславского, чтобы не терять разум
Жители Китая продают права на собственные лица авторам ИИ-сериалов
СМИ: Wildberries может запустить собственный мессенджер
Саманта Мортон не работала целый год после съемок в «Одиссее» Нолана
На территории Гребного канала в Крылатском началась реконструкция  спорткомплекса
В Великобритании запретили постеры фильма «Мумия» Ли Кронина
Стало известно, как будут выглядеть интерьеры станции «Строгино» Рублево-Архангельской линии метро
Cartier выпустил премиальные нарды
Анна Барышников снимется в продолжении «Роми и Мишель на встрече выпускников»
Вышел трейлер фильма-катастрофы «Крушение рейса»
Блогер Перез Хилтон нанес себе повреждения в прямом эфире. Его госпитализировали
В «Тон-центре» покажут инсталляцию «Радость-свадьба с подменой невесты и другими происшествиями»
В Киргизии ввели разрешительную систему при восхождении на пик Победы после случая с Наговициной
Неоконструктивистскую высотку на проспекте Сахарова реконструируют
Смотрим финальный трейлер «Астрала-6». Премьера — 21 августа
Page Six: Джаред Лето лишился крупной роли на фоне новых обвинений в сексуализированном насилии
Фестиваль Petshop Days для собак и их хозяев пройдет 15–16 августа на Ходынском поле
РЖД начали тестировать двухэтажные поезда между Москвой и Ярославлем
«Перекресток» и Eggselent выяснили, что почти 40% россиян не завтракают
В США арестовали 77-летнюю почтальоншу, которая украла более сотни домашних кошек и собак
«Победа» возобновит полеты из Москвы в ОАЭ
Фестиваль More Amore от Seasons пройдет в культурном кластере «Кристалл» 15–16 августа
Выборы ректора ГИТИСа состоятся после 1 ноября
Июль в России стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений
Второй «Карандаш-фест» собрал около 10 тыс. зрителей. Посмотрите, как это было
Вышел новый дублированный трейлер «Надежды» На Хон Чжина — и анонсирован показ с «Афишей Daily»

Уильям Х. Мэйси и Билли Лурд появились в трейлере фильма «Заместитель шерифа»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Rotten Tomatoes Trailers/YouTube

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали эксклюзивный трейлер фильма «The Deputy» («Заместитель шерифа») Мэтта Саккара. В нем снялись Дюк Николсон («Мы»), Стивен Дорфф («Где-то»), Тиффани Хэддиш («Гламурные боссы») и Уильям Х. Мэйси («Фарго»).

Криминальный трейлер по мотивам романа Виктора Гишлера расскажет о помощнике шерифа, которому поручают охранять труп до приезда коронера. Тело вскоре бесследно исчезает, и герою приходится броситься на поиски мертвеца. 
 

Видео:&nbsp;Rotten Tomatoes Trailers/YouTube

Незадачливый полицейский в процессе обнаруживает коррупционную сеть. Он сталкивается с грузовиком, полном нелегальными мигрантами, находит набитую деньгами морозилку и узнает о преступлениях собственных коллег.

Главную роль в картине исполнил Николсон. Шерифа сыграл Мэйси. Дорфф предстал в образе продажного заместителя шерифа. Хэддиш же досталась роль еще одной правоохранительницы.

В актерский состав проекта вошли также Джулия Фокс и Билли Лурд. Для Саккара картин стала полнометражным режиссерским дебютом. Сценарий к ленте написал соавтор сериала «Нарко» Карло Бернард.

Расскажите друзьям