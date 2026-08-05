В Великобритании запретили постеры фильма «Мумия» Ли Кронина

Управление по рекламным стандартам Великобритании запретило наружную рекламу фильма «Мумия» Ли Кронина. Об этом пишет Variety.



На плакатах, которые оказались на улицах Лондона, крупным планом была изображена мумифицированная фигура с серой кожей, потрескавшимися губами и одним заплывшим глазом. Фигура была завернута в материал, напоминающий саван.



В Управление по рекламным стандартам поступило 30 жалоб на постеры. Чиновники пришли к выводу, что на них было «реалистичное изображение мертвого ребенка». Их запретили показываться на улицах. Однако это же изображение разрешили демонстрировать на телевидении и на стримингах.



В кинокомпании Warner Bros. заявили, что у фигуры на рекламном изображении для «Мумии» было нейтральное выражение лица и открытый взгляд. В компании отметил, что придерживаются политики размещения рекламы для фильмов ужасов на расстоянии не менее 100 метров от школ.



Премьера «Мумии» Ли Кронина состоялась 15 апреля. В центре истории — юная дочь журналиста, которая исчезает в пустыне. Спустя восемь лет она возвращается, шокируя распавшуюся к тому моменту семью. То, что должно было стать радостным воссоединением, превращается в кошмар наяву. В актерский состав вошли Джек Рейнор, Лайя Коста, Мей Каламави, Натали Грейс и Вероника Фалькон. Музыку к «Мумии» написал Стивен МакКеон.