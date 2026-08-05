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В Великобритании запретили постеры фильма «Мумия» Ли Кронина

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: соцсети

Управление по рекламным стандартам Великобритании запретило наружную рекламу фильма «Мумия» Ли Кронина. Об этом пишет Variety.

На плакатах, которые оказались на улицах Лондона, крупным планом была изображена мумифицированная фигура с серой кожей, потрескавшимися губами и одним заплывшим глазом. Фигура была завернута в материал, напоминающий саван.

В Управление по рекламным стандартам поступило 30 жалоб на постеры. Чиновники пришли к выводу, что на них было «реалистичное изображение мертвого ребенка». Их запретили показываться на улицах. Однако это же изображение разрешили демонстрировать на телевидении и на стримингах.

В кинокомпании Warner Bros. заявили, что у фигуры на рекламном изображении для «Мумии» было нейтральное выражение лица и открытый взгляд. В компании отметил, что придерживаются политики размещения рекламы для фильмов ужасов на расстоянии не менее 100 метров от школ. 

Премьера «Мумии» Ли Кронина состоялась 15 апреля. В центре истории — юная дочь журналиста, которая исчезает в пустыне. Спустя восемь лет она возвращается, шокируя распавшуюся к тому моменту семью. То, что должно было стать радостным воссоединением, превращается в кошмар наяву. В актерский состав вошли Джек Рейнор, Лайя Коста, Мей Каламави, Натали Грейс и Вероника Фалькон. Музыку к «Мумии» написал Стивен МакКеон.

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