Вышел первый тизер «Мумии» Ли Кронина

«Мумия» также будет фильмом ужасов. В центре истории окажется юная дочь журналиста, которая исчезает в пустыне. Спустя восемь лет она возвращается, шокируя распавшуюся к тому моменту семью. То, что должно было стать радостным воссоединением, превращается в кошмар наяву.