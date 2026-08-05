Саманта Мортон не работала целый год после съемок в «Одиссее» Нолана

Актриса Саманта Мортон рассказала, что у нее не было работы с тех пор, как в 2025 году завершились съемки фильма Кристофера Нолана «Одиссея». Об этом она поделилась на подкасте «Happy Sad Confused», пишет Variety.



«У меня очень хорошие агенты и менеджер, но, в конце концов, мне 49. Я убеждена, что я хорошая актриса, но есть и другие. Вы понимаете, что я имею в виду? Политика киноиндустрии сильно изменилась», — пояснила Мортон.



По словам актрисы, когда Нолан предложил роль, это дало ей «надежду и веру». «Если ты продолжишь в том же духе и продолжишь делать хорошую работу, нужные люди увидят это, и, может быть, у тебя получится продолжать работать», — сказала она себе.



Мортон — двукратная номинантка на премию «Оскар». Variety отмечает, что сейчас актриса может снова побороться за эту награду за свою игру в «Одиссее».