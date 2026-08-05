Уильям Х. Мэйси и Билли Лурд появились в трейлере фильма «Депутат»

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали эксклюзивный трейлер фильма «The Deputy» («Заместитель шерифа») Мэтта Саккара. В нем снялись Дюк Николсон («Мы»), Стивен Дорфф («Где-то»), Тиффани Хэддиш («Гламурные боссы») и Уильям Х. Мэйси («Фарго»).
Криминальный трейлер по мотивам романа Виктора Гишлера расскажет о помощнике шерифа, которому поручают охранять труп до приезда коронера. Тело вскоре бесследно исчезает, и герою приходится броситься на поиски мертвеца.
Незадачливый полицейский в процессе обнаруживает коррупционную сеть. Он сталкивается с грузовиком, полном нелегальными мигрантами, находит набитую деньгами морозилку и узнает о преступлениях собственных коллег.
Главную роль в картине исполнил Николсон. Шерифа сыграл Мэйси. Дорфф предстал в образе продажного заместителя шерифа. Хэддиш же досталась роль еще одной правоохранительницы.
В актерский состав проекта вошли также Джулия Фокс и Билли Лурд. Для Саккара картин стала полнометражным режиссерским дебютом. Сценарий к ленте написал соавтор сериала «Нарко» Карло Бернард.