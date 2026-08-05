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СМИ: Wildberries может запустить собственный мессенджер

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

Маркетплейс Wildberries может запустить собственный мессенджер. Об этом написал «Коммерсант». В России зарегистрировали несколько десятков доменов, название которых указывает на возможный проект платформы.

Издание обнаружило в «СПАРК-Интерфакс» такие домены как wb-messenger.ru, chat-wb.ru, чат-вб.рф. Они привязаны к ООО РВБ — компании, которой принадлежат Wildberries и оператор наружной рекламы Russ.

Представители бизнеса официально пока не прокомментировали слухи о создании мессенджера. Ранее глава Wildberries Татьяна Ким рассказывала, что ее команда работает над мессенджером для сотрудников.

Ким утверждала, что сервис уже запустили в тестовом режиме. По ее словам, в дальнейшем проект планируют масштабировать. Он может выйти сперва на российский рынок, а затем и на зарубежные.

Wildberries — крупнейший маркетплейс России. Оборот компании RWB в стране вырос на 49% в 2025 году. Он составил 6,1 трлн рублей. Чистая прибыль увеличилась на 68% до 175 млрд рублей. Доля бизнеса на рынке оценивалась ФАС в начале 2024 года в 47%.

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