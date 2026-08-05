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Cartier выпустил премиальные нарды

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Cartier

Бренд ювелирных изделий Cartier представил коллекционные нарды. Новинка доступна на сайте компании.

Их стоимость — 14 100 долларов (около 1,1 млн рублей). Набор сделан вручную. Доска выполнена из орехового дерева и палладия, а фишки — из нержавеющей стали и стали с коричневым PVD-покрытием. Размеры в закрытом виде 25×41×9 сантиметров, в открытом виде 50×41×4,5 сантиметров.

Стало известно, что россияне стали заметно чаще покупать люксовые товары. В первом полугодии 2026 года оборот в этой категории вырос на 65%, а число заказов — более чем вдвое.

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