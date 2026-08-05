На территории Гребного канала в Крылатском началась реконструкция  спорткомплекса

На территории Гребного канала в московском районе Крылатское началась реконструкция спорткомплекса с гостиницей для атлетов. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



«Физкультурно-оздоровительный комплекс, построенный в 1970-х годах, сильно обветшал. Сейчас там ведутся демонтажные работы, и параллельно специалисты приступили к обновлению инженерных систем», — написал Собянин. «После обновления Гребной канал станет одним из лучших мест в Москве для спорта и отдыха, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья», — добавил он.