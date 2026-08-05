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На территории Гребного канала в Крылатском началась реконструкция  спорткомплекса

Афиша Daily
2 мин на чтение
Иллюстрация: @mos_sobyanin

На территории Гребного канала в московском районе Крылатское началась реконструкция спорткомплекса с гостиницей для атлетов. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Физкультурно-оздоровительный комплекс, построенный в 1970-х годах, сильно обветшал. Сейчас там ведутся демонтажные работы, и параллельно специалисты приступили к обновлению инженерных систем», — написал Собянин. «После обновления Гребной канал станет одним из лучших мест в Москве для спорта и отдыха, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья», — добавил он.

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© Иллюстрация: @mos_sobyanin
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© Иллюстрация: @mos_sobyanin
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© Иллюстрация: @mos_sobyanin
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© Иллюстрация: @mos_sobyanin

Работы проходят в здании, состоящем из четырех строений. В строении 3 разместится универсальный спортзал с игровым полем для тренировок и соревнований по баскетболу, волейболу, футзалу, художественной гимнастике и спортивным единоборствам, а также зал сухой гребли и раздевалки для спортсменов.

В строении 19 обновят шесть спортивных залов. Четыре из них оборудуют тренажерами-бассейнами для различных видов гребли. В строении 20 сделают универсальный спортивный зал с игровым полем для баскетбола, волейбола и футзала. В 21-м приведут в порядок гостиницу для отдыха спортсменов, тренеров, судей и персонала.

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