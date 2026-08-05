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Стало известно, как будут выглядеть интерьеры станции «Строгино» Рублево-Архангельской линии метро

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: @makemetrobetter

Телеграм-канал «Делай метро лучше!» опубликовал визуализации интерьеров будущей станции «Строгино» Рублево-Архангельской линии. Официального подтверждения материалов пока нет.

Согласно проекту, вся платформенная часть будет украшена картинами. «Контраст подземной части с уличной разительный — на уличных объектах сильный уклон именно на пчелиные соты с излишним использованием золотых оттенков», — говорится в публикации телеграм-канала. Картины также планируется разместиться в интерьерах соседней станции «Липовая Роща».
 

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© Фото: @makemetrobetter
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© Фото: @makemetrobetter
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© Фото: @makemetrobetter

Входной павильон оформят «сотами», его облицовку сделают из натурального камня. Полы, ступени и цоколь покроют светлым гранитом, а у главного фасада будут витражи. Строительство завершат в 2027 году.

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