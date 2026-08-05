Стало известно, как будут выглядеть интерьеры станции «Строгино» Рублево-Архангельской линии метро

Телеграм-канал «Делай метро лучше!» опубликовал визуализации интерьеров будущей станции «Строгино» Рублево-Архангельской линии. Официального подтверждения материалов пока нет.



Согласно проекту, вся платформенная часть будет украшена картинами. «Контраст подземной части с уличной разительный — на уличных объектах сильный уклон именно на пчелиные соты с излишним использованием золотых оттенков», — говорится в публикации телеграм-канала. Картины также планируется разместиться в интерьерах соседней станции «Липовая Роща».

